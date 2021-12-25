الامارات | #النصف ــ الحلو.. 5 نصائح لاختيار مكياج الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف ــ الحلو.. 5 نصائح لاختيار مكياج الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تدني درجات الحرارة في فصل الشتاء، تتعرض البشرة للجفاف والإرهاق والشفاه لتشقق والشعر للتقصف، لكن هذا لا يعني أن على مكياجك أن يعاني أيضاً عوامل البيئة الشتوية. لذا، سواء اخترتِ مكياجاً خفيفاً للنهار أو مكياجاً بتغطية كاملة للسهرة، من المفضل اختيار تركيبة سائلة تمنح بشرة الوجه تغطية متجانسة، تغطي العيوب وتعطي إطلالة صحية ومشرقة. ويقدم صالون وسبا TIPS & TOES اتباع خمس نصائح لاختيار مكياج الشتاء إلى روتينك الجمالي اليومي:

1- ابتعدي عن المستحضرات ذات تركيبة من البودرة

إن هذا النوع من المستحضرات يجعل بشرتك تبدو باهتة. ننصحك، بدلاً منها، باستخدام كريم مرطب CC بلون أدكن من لون بشرتك بدرجة واحدة فقط.

2- استخدمي هايلايتر بتركيبة مائية

لإطلالة طبيعية، ننصحك بتطبيق هايلايتر بتركيبة مائية بواسطة إسفنجة دمج مبللة بالماء، والابتعاد عن التركيبة الجافة لأنها تسبب جفاف البشرة.

3- استعملي ألواناً طبيعية للبلاش

إذا أردت لمسة زهرية على وجنتيك، ننصحك بتجنب ألوان البلاش البرونزية الداكنة واعتماد ألوان طبيعية أدكن بدرجة أو درجتين من لون بشرتك، كألوان الوردي المحمر والبطيخي والدراقي والخوخي. ابتعدي هنا عن بودرة الخدود الجافة، لأنها تسبب التشققات للبشرة، واستبدليها بالبلاش السائل أو الكريمي، للمحافظة على ترطيب البشرة.

4- استغني عن أحمر الشفاه المطفي

إن تركيبة أحمر الشفاه المطفية هي العدو الأكبر للشفاه في فصل الشتاء، لأنها لا تحتوي على أي نوع من الترطيب، وتعمل على تشقق الشفاه وجفافها. لذا، ننصحك باختيار أنواع أحمر الشفاه اللماعة أو الكريمية لأنها ليست من أبرز صيحات الموضة هذا الموسم فحسب، إنما تعمل على ترطيب الشفاه وتمنع جفافها. يمكنك تطبيق البلاش الكريمي على وجنتيك وشفاهك لتنسيق ألوان مكياجك والحصول على إطلالة مونوكرومية جذابة.

5- اختاري الألوان الميتاليكية لظلال العيون

إن الألوان المضيئة لظلال العيون توحي بإطلالة ملكية مشرقة في الشتاء. استخدمي ألوان الفضي والألوان البراقة الأخرى، واختاري التركيبة الكريمية لأنها الأفضل لمحاربة الجفاف، ولا تترددي في تطبيق ماسكارا مقاومة للماء بدلاً من الماسكارا العادية، لأنها أكثر ملاءمة للأجواء الماطرة.

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