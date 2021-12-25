الامارات | الغوريلا الجبلية تكافح للبقاء في رواندا

شكرا لقرائتكم خبر عن الغوريلا الجبلية تكافح للبقاء في رواندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشكّل محمية البراكين في رواندا التي تضم المئات من الغوريلا الجبلية إنجازاً في مجال حفظ هذا النوع، لكن عودة هذه الحيوانات الضخمة إلى التكاثر فيها لا تخلو من العواقب، إذ ضاقت بها المساحة وباتت تجهد لإيجاد متسع كافٍ لتنمو.

تمتد سلسلة جبال فيرونغا على مناطق مختلفة في رواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وتضم ثمانية براكين في قلب منطقة البحيرات العظمى المكتظة بالسكان في إفريقيا، وتشكّل مع غابة بويندي في أوغندا، الموطن الوحيد في العالم للغوريلا الجبلية.

يفخر المسؤولون في الحديقة الرواندية بنجاحها في زيادة أعداد هذه الرئيسيات.

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