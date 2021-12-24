إزاي أعرف نوع بشرتي؟.. «ركزي على الخطوط الرفيعة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إزاي أعرف نوع بشرتي؟.. سؤال يراود العديد من الفتيات كلما دخلن بمتاجر مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ولا يمكنهن الحصول على منتج إلا بمعرفة نوع البشرة التي يلائمها هذا المنتج، حتى تحصل على النتائج المضمونة.

إزاي أعرف نوع بشرتي؟

قبل معرفة إجابة السؤال، عليكٍ التأكد أولًا أن هناك 5 أنواع للبشرة، وهي الحساسة، المختلطة، العادية، الدهنية، والجافة، وإن لكل منهما علامات واضحة.

وكان الدكتور سامح طارق استشاري الأمراض الجلدية، أوضح من قبل خلال حديثه لـ«هُن» العلامات التي تشير لأنواع البشرة المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

النوع الأول: البشرة العادية

أكد الدكتور أن البشرة العادية، لا تتميز بعيوب واضحة، لكنها تتأثر بالعوامل الخارجية مثل المناخ، والنظام الغذائي، الأمر الذي يستلزم اتباع نظام غذائي صحي، وروتين يومي للحفاظ عليها وعلى نضارتها.

عليكِ استخدام غسول البشرة العادية، مع تونر طبيعي «ماء ورد»، والترطيب، مع صن بلوك.

النوع الثاني: البشرة الجافة

تتميز البشرة الجافة عن باقي الأنواع، فتكون خالية من حب الشباب، لكن بها خطوط رفيعة وحبوب، تفتقر الترطيب، ولاتفرز الدهون أو الزيوت، وتحتاج للعناية بجل الصبار وجوز الهند والمرطبات الخاصة بها.

النوع الثالث: البشرة الدهنية

هي البشرة التي تتميز بوجود طبقة لامعة وتعاني من المسام الواسعة، وتفرز كميات كبيرة من الدهون والزيوت، وتتميز باحتوائها على بثور وحبوب.

تحتاج البشرة الدهنية إلى مقشر طبيعي، وغسول مخصص لها، مع الكريمات الخالية من الزيوت.

النوع الرابع: البشرة المختلطة

خليط من الدهنية والجافة، تكون دهنية من الوجه وجافة على الجانبين، فقط استخدمي لها مقشر طبيعي مثل خليط الشوفان والعسل.

النوع الخامس: البشرة الحساسة

وهي بشرة تظهر عليها الحساسية والاحمرار، تكون دهنية في الصيف وجافة في الشتاء.