منة عرفة تنفعل بسبب «زفاف علي غزلان»: مينفعش كدة جوزي جنبي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر جمهور ومتابعو الفنانة الشابة منة عرفة، حلقتها مع الإعلامي العراقي الشهير نزار الفارس، بصحبة زوجها الفنان الصاعد محمود المهدي، والمقرر أن يتحدثا فيها عن أزمة طلاقهما وعودتهما مُجددًا، وموعد الزفاف وسبب إلغاء الحفل، والكثير عن مشوارهما الفني المقبل.

منة عرفة تنفعل بسبب علي غزلان: جوزي جنبي

وأظهر البرومو الدعائي، الذي طرحه «نزار» عبر قناته على «يوتيوب» انفعال الفنانة منة عرفة، بعدما وجه لها الإعلامي العراقي سؤالا عن الـ«يوتيوبر» علي غزلان، الذي كانت تجمعهما علاقة من قبل، قائلا: «هل هنأتي خطيبك السابق علي غزلان بزواجه؟».

وبمجرد توجيه السؤال لها، انفعلت منة عرفة على الإعلامي، وقالت: «مينفعش السؤال ده جوزي قاعد جنبي».

علاقة علي غزلان ومنة عرفة

وكان الثنائي منة عرفة وعلي غزلان تربطهما علاقة قديمة، لم يصرحا بتفاصيلها، أكدها نشر العديد من الصور التي تجمعهما سويًا، إذ ظهر الثنائي في إحدى الصور جالسين داخل ما يشبه الحديقة على شكل «قلب»، مصنوع من الخشب وأغصان الشجر ومزين بالورود، فيما ظهرت منة عرفة تحتضنه، وبعد فترة من إثارة الجدل، حذف الثنائي جميع صورهما وهو ما أشار إلى نهاية علاقتهما.

موعد زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

ومن المقرر أن تحتفل الفنانة منة عرفة بزفافها قريبًا على الفنان الصاعد محمود المهدي، دون إقامة حفل كبير، والاكتفاء بالعائلتين والأصدقاء فقط، حسبما أعلن «المهدي» عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «الفرح إن شاء الله الشهر ده، وهيكون مقتصر على الأهل فقط، لأسباب خاصة بينا، وهننزل صور لينا بالبدلة والفستان».

وأضاف: «لكل اللي ربحوا معانا، هنعوضهم فى عيد ميلاد منة، إن شاء الله نعزمهم، وآسف جدا لأي حد زعل، بس يا ريت تقدروا إن دي حاجة خاصة بينا، وإحنا مبسوطين أوي كدة».

حكاية «حلم حياتي» من مسلسل «إلا أنا»

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة كان مشاركتها في أحداث حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، الذي تجسد من خلاله دور الصديقة الوفية التي تقف بجانب صديقتها التي تعاني من مرض التوحد.