ضرب العريس ومنع الاستحمام.. أغرب عادات الزفاف حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هل سبق لك أن ساعدت في ضرب عريس على قدميه؟، قد يبدو الأمر غريبا وغير مألوفا، لكن هذا التقليد قد يصبح مألوفا في كوريا، فلكل دولة العديد من تقاليد الزفاف والطقوس غير المألوفة التي تميزها عن غيرها.

وفي التقرير، نقدم لكم 11 من أغرب تقاليد الزفاف حول العالم، وفق ما جاء في موقعي brightside" و"indiatimes".

- فرنسا:

يُجبر العروس والعريس على شرب مزيج مصنوع من بقايا طعام الزفاف والقمامة، وأي شيء آخر يعتبر قذرًا.

- روسيا:

يستقبل والد العروس والعريس بالخبز والملح، ويعتبر هذا تقليد يدل على حسن الضيافة، ثم يقطع كل من العروس والعريس قطعة خبز ويضع الملح عليها ويطعم كل منهما الآخر، وسيحصل كل ضيف على قطعة من خبز الزفاف تسمى "كارافاي".

- إندونيسيا:

في جزيرة بورنيو بين إندونيسيا وماليزيا تتبع قبيلة Tidong تقليدًا قديمًا يحظر على الأزواج استخدام الحمام لمدة 3 أيام بعد الزفاف، ولهذا السبب يتم إعطاء العروسان كميات قليلة جدًا من الطعام والشراب خلال الحفل، ويعتقدون أن هذه العادة ستؤدي إلى زواج طويل وسعيد.

- كوريا:

يعد خلع حذاء العريس من التقاليد الكورية بعد انتهاء مراسم الزفاف، ليضربه أصدقائه على قدمه، قبل أول ليلة له كرجل متزوج، ليتأكدوا أنه لن يفشل في ليلة زفافه.

- الصين:

يجب أن تبكي العروس في الصين لمدة ساعة واحدة كل يوم لمدة شهر قبل زفافها وفي الحفل نفسه، وبعد 10 أيام من بدء بكاء العروس، تنضم إليها والدتها وبعد 10 أيام تنضم إليهم جدتها وبحلول نهاية الشهر، تبكي كل أنثى في الأسرة إلى جانب العروس، ويعد هذا تعبيرا عن الفرح والسعادة.

- رومانيا:

في رومانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، يمكن أن تحدث لعبة اختطاف وهمية قبل حفل الزفاف ويتم "اختطاف" العروس من قبل العائلة أو الأصدقاء، ويجب على العريس إنقاذها بدفع فدية بالمال.

- قبيلة النوير:

في قبيلة النوير في السودان يمكن للعريس أن يتزوج إذا قدم لوالد العروس عدد معين من الماشية، وإذا مات الزوج يجب أن تتزوج أخوه.

- ألمانيا:

في ألمانيا، يقوم العروسين بتقطيع جذوع الأشجار باستخدام منشار كبير، ويوضح هذا التقليد قدرة الزوجين على العمل معًا وتجاوز أي عقبات قد تحدث في زواجهما.