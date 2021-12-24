مرصعة بالألماس وتصاميم فرعونية.. كيف كانت مجوهرات النجوم في 2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

منذ مئات السنين والأحجار الكريمة والزمرد والياقوت وغيرها تزين تيجان الملوك والملكات، مرورا بالعصور التي تليها وتضيف رونق وفخامة للإطلالة، لاحظنا عودة هذه الأحجار بقوة في عام 2021 وبالتحديد في المهرجانات، إذ تزين النجوم والنجمات على السجادة الحمراء بتلك الأحجار والألماس لإضافة عنصر الرقي والإبهار، نستعرض أبرزهم في التقرير التالي.

- سهر الصايغ

تألقت الفنانة سهر الصايغ في أحدث جلسة تصوير لها تزامنا مع احتفالية افتتاح طريق الكباش، بإطلالة فرعونية من تصميم هاني البحيري، وتزينت الفستان الذهبي اللون بأحجار كريمة نفيسة ونادرة باللون الأزرق عند منطقة الصدر تشبه العقد.

- حسن أبو الروس

ظهر الفنان الصاعد حسن أبو الروس في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، مرتديا سلسلة على شكل فهد ملتفّة حول رقبته، يعود تاريخها إلى حقبة السبعينيات، حملت علامة Alpha jewels، وتميزت بعيون الفهد من أحجار الزمرد الخضراء.

- محمد حفظي

ومن علامة Cartier، تزين المنتج محمد حفظي في افتتاح نفس الدورة لمهرجان الجونة بـ"بروش" من الذهب الخالص على شكل طاووس، ومرصّع بالأحجار الكريمة كالياقوت والزمرد.

- منى زكي

وتألقت النجمة منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة بعقد نفيس نادر ولا يباع حاليا لأنه قطعة واحدة فريدة، ويصل وزن العقد 110 قراريط، من حجر التانزانيت الكريم والجزء العلوي من الألماس الخالص، ويصل سعره إلى مليون جنيه.

- سمية الخشاب

بفستان لامع فضي مجسم وأنيق ظهرت الفنانة سمية الخشاب في حفل افتتاح الجونة السينمائي، ونسقت مع الإطلالة أقراط ألماس متدلية، وأثناء لقاء لها على إحدى القنوات أكدت أنها ترتدي أقراط ماسية قائلة (الحر ميلبسش إلا الحر).

درة

وتألقت درة كعادتها بفستان باللون الأزرق الغامق ومزين بإكستنشن على أحد الجانبين باللون الأوف وايت ونسقت مع الإطلالة قلادة متدلية وخواتم من الماس، وأثناء لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي ذكرت أن المجوهرات من IRAM Jewelry.

يسرا

بإطلالة كلاسيكية راقية واللون الأحمر المميز للنجمة يسرا، ظهرت وقد اعتمدت طقم فخم من أقراط كبيرة بالذهب الأصفر على شكل أشعة شمس وإسورة عريضة بالذهب الأصفر أيضًا من Dima Jewellery، وذكرت أيضا تعاملها مع Dima jewellery أثناء لقاءها في حفل الإفتتاح مع الإعلامية لميس الحديدي.

روجينا

وبأقراط من مجوهرات Glamour Jewelry بالذهب الأبيض ومرصعة بالماس وخاتم كبير مرصع، توجت الفنانة روجينا إطلالتها الراقية في حفل افتتاح الجونة.

بشرى

وارتدت بشرى أكثر من مرة مجوهراتها الماسية من glamour jewellery، حيث ظهرت بفستان أسود ونسقت معه أقراط ماسية على شكل قوس، وفي حفل الافتتاح ارتدت عقد ماسي من تصميم جلامور أيضا.

بإسورة عريضة من الماس وأقراط متدلية بحجر من الأحجار الكريمة من glamour jewellery، تألقت رانيا يوسف على السجادة الحمراء وذلك بفستان باللون الأزرق الغامق.

وفي اليوم الثاني للمهرجان وبقلادة متدلية وإسورة وخاتم باللون الذهبي تألقت رانيا يوسف من مجموعة جلامور.

تارا عماد

وتألقت الفنانة تارا عماد بفستان بسيط أنثوي ناعم، ونسقت مع الإطلالة قلادة حول الرقبة على شكل رأس ثعبان مرصعة بالأحجار الكريمة، وأقراط دائرية الشكل محفور عليها بالخط العربي من مجموعة مجوهرات عزة فهمي.

ناهد السباعي

بأسورة عريضة بتصميم فرعوني باللون الذهبي وأقراط على شكل هلال بنفس اللون، تألقت الفنانة ناهد السباعي ضمن فعاليات مهرجان الجونة وذلك من مجموعة مجوهرات عزة فهمي.

بسمة

وتألقت الفنانة بسمة بمجوهرات ومكياج يشبه الشكل الفرعوني، وبقلادة حول الرقبة وأقراط من تصميم عزة فهمي.