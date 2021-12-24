الـVR سيسود العالم وسفينة فضائية تهاجم الأرض.. توقعات العرافة العمياء لعام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

اعتبر العالم وبخاصة الغرب العرافة البلغارية المعروفة بـ"بابا فانجا"، أنها قديسة خارقة، بعد أن تحقق عدد من توقعاتها على مدار السنوات السابقة، من عمليات إرهابية وكوارث طبيعية.

اشتهرت "بابا فانجا" باسم العرافة العمياء، فهى امرأة عجوز من بلغاريا وُلدت فاقدة البصر، ورُغم وفاتها عام 1997، إلا أنها سجلت توقعاتها حتى عام 2030.

سلسلة من الأحداث توقعتها العرافة العمياء، وتحققت حتى بعد وفاتها لعل أخطرها أحداث 11 سبتمبر عام 2001، وكارثة تسونامي الذي ضرب اليابان في 2004، إضافة إلى وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، وكان التوقع الأكثر جدلًا مؤخرًا هو انتشار فيروس كورونا حيث قالت من قبل: "مرض خطير سيكتسح العالم عام 2020".

ومع اقتراب اقتراب دخول عام جديد، تداولت المواقع العالمية توقعات العرافة البلغارية "بابا فانجا" لعام 2022، وجاءت كالتالي:

-زيادة الزلازل والكوارث الطبيعية

قدمت "فانجا" ادعاءات عديدة حول تغير المناخ في الماضي ولكن يبدو أن عام 2022 مختلف.

وتعتقد أن العديد من الدول ستتعرض لكوارث طبيعية، فتنبأت أن تتعرض أستراليا هذا العام لـ "نوبات من الفيضانات الشديدة".

وبالنظر إلى عدد لا يحصى من الكوارث الطبيعية التي مر بها العالم في السنوات الأخيرة، فإن هذه الكوارث لا تتجاوز عوالم الاحتمالات.

-فيروس قاتل جديد

على الرغم من أننا نأمل جميعًا في تخفيف جائحة فيروس كورونا ومتحوراته هذا العام، ولكن اتضح أنه سيظهر فيروس جديد أشد فتكاً.

وكان من أحد اقتراحاتها أنه سيكتشف فريق من الباحثين فيروسًا قاتلًا في سيبيريا تم تجميده حتى الآن.

يجب أن نشير إلى أنه في عام 2014 ، أعيد فيروس قديم إلى الحياة بعد أن ظل خامدًا لمدة 30 ألف عام في التربة الصقيعية في سيبيريا.

لذا مرة أخرى، من الممكن أن تتحقق نبوءة فانجا على الرغم من أننا لا نأمل ذلك أبداً.

-أزمة مياه الشرب

مع تزايد عدد سكان العالم أكثر من أي وقت مضى إلى ثمانية مليارات، أصبحت ندرة المياه مشكلة متصاعدة.

في الواقع، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن ملياري شخص ربع السكان لا يحصلون على مياه شرب آمنة.

لذلك يمكنك أن تقول تقريبًا إن تقدير فانجا بأن العديد من المدن في جميع أنحاء العالم يمكن أن تتأثر بنقص مياه الشرب في عام 2022.

-هجوم الجراد

وتنبأت العرافة أيضاً أن أسراب من الجراد ستهاجم المحاصيل والأراضي الزراعية في الهند، ما يتسبب في مجاعة هائلة هناك.

وحصل ذلك من قبل وضربت أسراب كبيرة وعدوانية من هذه الحشرات وقضيت على المحاصيل في مناطق واسعة من الهند وباكستان في عام 2020، عندما كان العالم لا يزال يكافح للتعامل مع كوفيد، ولكنها تتوقع هجوم أكبر في 2022

-الواقع الافتراضي سيسود العالم

قالت العرافة أيضًا أن هذا العام سيشهد المزيد من الأشخاص الذين سيظلون ممسكين بهواتفهم طوال النهار، وقد حدث ذلك بالفعل.

ومع ذلك، في حين أن الواقع الافتراضي (VR) قد زاد بالتأكيد في الاستخدام في السنوات الأخيرة ، تعتقد فانجا أن عام 2022 سيكون العام الذي سيبدأ فيه بالفعل.

من الواضح أن هذا سيقود الكثير من الناس إلى الخلط بين الخيال والواقع، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

-سفينة فضائية غريبة ستهاجم الأرض

أخيرًا وليس آخرًا، هل سيكون عام 2022 أخيرًا العام الذي يتواصل فيه الفضائيون معنا؟

على الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أن هذا قد حدث بالفعل، إلا أننا لم نواجه بعد سيناريو حدث بالفعل.

قد يتغير كل هذا إذا تحققت توقعات فانجا فقد ادعت أن كويكبًا يُعرف باسم "أومواموا" سيتم إرساله بواسطة الأجانب للبحث عن الحياة على الأرض.