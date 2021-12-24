طريقة عمل الكوارع.. «نضفيها الأول في 7 خطوات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكوارع واحدة من أشهر الأكلات الشعبية، التي اشتهر تحضيرها بفصل الشتاء، لمذاقها المميز، ولمساعدتها في تدفئة الجسم، والتي يمكن إعدادها مع الفتة والملوخية، وحلويات اللحوم المختلفة.

وإليكِ طريقة عمل الكوارع بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الكوارع

مكونات عمل الكوارع:

250 جرام كوارع.

ثمرة بصل.

نص فنجان عصير ليمون.

مستكة

حبهان

قرفة

لورا

ملح

فلفل أسود

كمون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

خطوات عمل الكوارع

قومي بتنظيف الكوارع جيدًا، وقطعيها.

انقعي الكوارع في ماء وخل.

تغسل مرة أخرى بماء فاتر وتصفى من الماء جيدا.

ضعي الماء على النار، وضيفي لها البصل وورق اللورا، والمستكة، والحبهان والفلفل الأسود والثوم، حتى الغليان.

ضعي الكوارع بعد غليان الماء، وتغطى جيدا.

قومي بإزالة الريم أول بأول.

اتركي الكوارع على النار حتى تنضج.

صبي الكوارع، في قالب التقديم، وضيفي لها عصير الليمون والبقدونس.

طريقة تنظيف الكوارع

لا يمكن طهي الكوارع إلا بتنظيفها جيدًا، والتخلص من رائحتها، وإليكِ الطريقة في 7 خطوات

1- في البداية، اغسلي الكوارع جيدا باستخدام الماء الجاري، مع الملح والخل، والدقيق.

2- في وعاء آخر، اخلطي الماء مع الدقيق والخل والملح جيدا، ثم ضعي فيه الكوارع لمدة ساعة.

3- في الخطوة الثالثة، اغسلي الكوارع بالماء جيدا.

4- من جديد اخلطي الدقيق والملح والخل، وتبلي الكوارع بها جيدا، للتأكد من تنظيفها.

5- اغسلي الكوارع للمرة الثالثة باستخدام الخل والملح والدقيق.

6- ضعي الكوارع في ماء بارد، داخل إناء كبير الحجم، وتترك على النار حتى تغلي، ثم تصفى من الماء.

7- اغسليها للمرة الأخيرة، ثم قطيعها إلى قطع متوسطة الحجم.