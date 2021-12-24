طريقة عمل شوربة العدس في البيت.. «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شوربة العدس من أفضل وأشهى وأشهر المقبلات خلال فصل الشتاء، فتقدم كطبق جانبي دومًا على طاولة طعامك، مع الأكلات الرئيسية التي يمكن إعدادها خلال انخفاض درجات الحرارة، وسوء أحوال الطقس، والتقلبات الجوية شديدة البرودة.

«هن» يسستعرضض طريقة عمل شوربة العدس، بخطوات الشيف غادة جميل، التي قدمتها خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» المذاع على قناة «CBC سفرة».

طريقة عمل شوربة العدس في البيت زي المحلات

مقادير شوربة العدس:

عدس أصفر

كرفس

مرقة

ثوم

زيت زيتون

جزر مفروم ناعم

بصل أخضر مفروم ناعم

بقدونس مفروم ناعم

كمون

كاري

كزبرة جافة

زبدة

طريقة عمل شوربة العدس

1- في البداية شوحي الثوم في الزيت على النار.

2- ضيفي للثوم الكرفس والجزر والبصل والكمون والكاري والكزبرة ويشوح.

3- يضاف العدس والمرقة للخليط السابق، مع مقدار من الماء.

4- يترك الخليط على النار حتى تمام النضج.

5- ضيفي مكعب زبدة مع البقدونس للخليط.

6- اضربي العدس بالهاند بلندر، وتقدم الشوربة ساخنة.

شوربة العدس الدايت

يمكنك تحضير شوربة العدس أقل دسمًا، بخطوات الشيف سالي فؤاد.

مكونات شوربة العدس الدايت

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

جزرة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

عدس أحمر.

طماطم مهروسة.

ثمرة كوسة كبيرة مقطّعة مكعّبات.

ملعقة كبيرة كمون مطحون.

طريقة عمل شوربة العدس الدايت

1- في البداية، شوحي البصل والثوم، في الزيت في قدر عميق على النار.

2- قلبي المكونات جيدًا، ثم يضاف الماء أو مرق الخضار، والطماطم المهروسة.

3- ضيفي العدس وقلبي المكونات جيدًا.

4- ضيفي الخضار للشوربة ويضاف له الكمون والفلفل الأحمر ويغطي القدر.

5- اتركي الشوربة على نار هادئة حتى تنضج المكونات، ثم ضيفي الملح والفلفل وعصير الليمون.

6- افرميها في الكبة، أو باستخدام الهاند بليندر.