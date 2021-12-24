زوجة ابن عبلة كامل في «حديث الصباح والمساء» عن أشهر مشاهد المسلسل: مبطلناش ضحك يومها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كان الشيخ معاوية يقعد قعدتي كده، وعرابي باشا على يمينه كده، وعبد الله النديم كده، وعدة القهوة ما تتشالش.. هي السبرتاية كانت بتبطل، والناس في الهوجة بقى حشد، نعمل إيه يا عرابي، ونسوي إيه يا عرابي.. يقولهم الشورى شورة مولانا، والرأي رأي مولانا»، أحد أكثر المشاهد التي تعلق بها الجمهور، قبل نهاية أحداث مسلسل «حديث الصباح والمساء»، إذ أبهرت خلالها الفنانة عبلة كامل، الجمهور بأدائها المميز كعادتها، أثناء تواجدها في سرايا «أمينة»، التي قامت بدورها الفنانة فلك نور، لطلب يدها وقراءة الفاتحة لابنها «بليغ» الذي لعب دوره الفنان أحمد رزق، ليتصدر المشهد التريند، في كل مرة يعرض فيها المسلسل رغم مرور 20 عاما على عرضه.

فلك نور: عبلة كامل غول تمثيل

تروي الفنانة فلك نور لـ«الوطن»، كواليس دورها في مسلسل «حديث الصباح والمساء»، مستعيدةً كثير من التفاصيل الخاصة، إذ قالت: «المشهد ده من أحلى المشاهد ليها، فيه حضور ورونق، كنا بنموت من الضحك من الأداء والمصطلحات، كل ما يتعرض المشهد ده بيطلع تريند، عبلة كامل غول تمثيل، وفنانة من نوع خاص، عندها رؤية وحاجات خاصة بيها».

كنا بنروح ديكور ليلى علوي نتفرج على فساتينها

رغم بساطة الدور والمساحة، إلا أن الفنانة فلك نور، تعتز بمسلسل «حديث الصباح والمساء»، فالجو العام بين فريق العمل، جعلهم يعيشون حالة من الصفاء والإبداع: «المخرج أحمد صقر، والكاتب والسيناريست محسن زايد، كانوا عاملين إبداع حقيقي، كنا بنتجمع كلنا سواء في الأفراح أو العزاءات، زي عزاء أحمد ماهر، كنا بنروحلهم وبنزور أماكن التصوير، كنت بروح لسلوى خطاب، علشان أستمتع بديكورها، وللفنانة ليلى علوى علشان أتفرج على شياكتها وفساتينها».

اتشهرت بـ«ياختي خدوده حلوة»

تقول فلك نور: «سلوى خطاب وعبلة كامل عليهم أكل محصلش، والناس بتندهني باسم أمينة، وبالجملة الشهيرة اللي كنت بقولها لبليغ في المسلسل، يا أختي على خدوده حلوة».

تتمنى فلك، استعادة أجواء العمل الدرامي، وتجربة «حديث الصباح والمساء» بكواليسها وبروح الفريق ككل: «أتمنى لو أعمل مشهد واحد تاني في المسلسل».