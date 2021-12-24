طالبة أزهرية كتبت القرآن في 5 أشهر: أحفظه بالكامل من أولى ثانوي

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

قالت فاطمة يوسف عدلي، طالبة بالفرقة الثانية في كلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر، والتي رسمت القرآن الكريم كاملا بالخط العثماني خلال 5 أشهر، إن رحلتها مع كتاب الله بدأت منذ نعومة أظافرها، وحفظته في سن صغيرة، كما تحرص على مراجعته دوما: «استمريت سنة كاملة وختمت فيها القرآن الكريم، مع إني كنت حافظة أجزاء قبل كدة، وبدأت من الصف الثالث الإعدادي وختمت في الصف الأول الثانوي العام».

فاطمة: الشيخ طلب مني كتابة القرآن عشان منساش

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق zoom، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الشيخ الذي ختمت القرآن على يده طلب منها كتابة القرآن الكريم حتى لا تنساه، موضحةً: «مكنتش عارف أكتب القرآن ازاي، لكن أختي كانت بتحفظ في مكان بعيد عن اللي بحفظ فيه، والشيخة عندها كانت بتعرض عليهم المصحف المصغر، وأعجبت بهذه الفكرة وشعرت إن ربنا بعتها لي».

الشيخة اللي بتحفظ أختي قالتلي الفكرة هتسيب أثر طيب في حياتي

وتابعت، أن نفس الشيخة عرضت عليها الفكرة: «قالت لي هتسيب أثر طيب في حياتي وهيبقى في ميزان حسناتي، وأنا هدفي الآية الكريمة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون»، مشيرةً إلى أن الشيخة تعاونت معها لتذليل الصعوبات التي واجهتها، حيث كانت ملزمة بنهايات معينة للآية الكريمة، ومع مرور الوقت واستمرارها في الكتابة أصبح الأمر أسهل.