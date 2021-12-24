محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عندما تعود إلى المنزل بعد يوم شاق في العمل، غالبًا ما تكون مرهقًا لدرجة أنك لا تملك الطاقة لتغيير ملابسك، لكن اتضح أن هذه العادة ضارة، وتتسبب في بعض المشاكل الصحية.

وفي إطار ذلك، نذكر لكم بعض الأسباب التي تفسر لماذا يجب خلع ملابسك على الفور عند وصولك إلى المنزل، وفق ما ورد موقع "برايت سايت".

- إبطاء تدفق الدم:

الملابس التي نرتديها عند الخروج أكثر إحكامًا من ملابس المنزل، ويمكن أن تؤثر سلبًا على الدورة الدموية، إذ تعمل على إبطاء تدفق الدم، وعند ارتدائها باستمرار تضر الأوردة.

- جلب البكتيريا إلى منزلك:

يمكن أيضا أن تنقل الجراثيم إلى منزلك التي تؤدي للإصابة بعدوى مختلفة، وتشمل Acinetobacter التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي وStaphylococcus aureus التي يمكن أن تسبب التهابًا في أجزاء مختلفة من الجسم، لذا يفضل عدم التجول في منزلك بملابس الخروج.

- حب الشباب:

لا تسمح الملابس المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية لبشرتك بالتنفس، ما يتسبب في انتشار البثور وحب الشباب.

وهناك سبب آخر لحب الشباب على رقبتك أو صدرك، وهو البقاء بملابسك الرياضية بمجرد عودتك إلى المنزل، إذا صُممت لتجعلك تشعر بالراحة أثناء ممارسة الرياضة، ولكن إذا لم تخلعها، يؤدي ذلك إلى انسداد المسام والرؤوس السوداء.

- مشاكل المعدة:

ويمكن أن تسبب الملابس التي تضغط على البطن مشاكل هضمية مختلفة، بما في ذلك ارتجاع المريء، لذا إذا كنت لا تستطيع التخلي عن الجينز الضيق أو الجيب، فحاول عدم ارتدائها يوميًا واستبدلها بشيء مريح بمجرد عودتك إلى المنزل.