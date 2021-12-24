في الشتاء.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البطاطا يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البطاطا من الأطعمة المحببة لدي كثير من الأشخاص، لأنها تساعد على التدفئة في أيام الطقس البارد.

لكن هناك العديد من الفوائد الصحية التي توفرها أيضا عند تناولها بصورة منتظمة، ونستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "eatthis".

- تقوية الجهاز المناعي:

إذا شعرت أنك تعاني من نزلات البرد، فإن إضافة البطاطا الحلوة إلى نظامك الغذائي يساهم في تقوية الجهاز المناعي، وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من فيتامين أ.

- تحسين الهضم لديك:

غنية بالألياف، لذا تساعد في منع الإمساك وتحسين عملية الهضم، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الأغذية الوظيفية في الصحة والمرض، ارتبط استهلاك البطاطا الحلوة أيضًا بتحسين بكتيريا الأمعاء المفيدة.

- التقليل من خطر الإصابة بتشنجات التمارين الرياضية:

تحتوي البطاطا على ضعف كمية البوتاسيوم الموجودة في الموز، ما يقلل من خطر الإصابة بتشنجات التمارين الرياضية المرتبطة بنقص البوتاسيوم.

- الحفاظ على صحة العين:

بفضل احتوائها على كمية وفيرة من فيتاميني A وC، لذا يساهم استهلاكها يوميا في الحفاظ على صحة العين، فضلا عن بحث أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، إن البيتا كاروتين الموجود بها مرتبطًا بانخفاض معدل تدهور الرؤية والعمى الليلي.

- تحسين مستوى الكوليسترول الضار:

كونها غنية بكمية وفيرة من الألياف، لذا تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

- إنقاص الوزن:

تعد أيضا مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات والألياف القابلة للذوبان، ما يساهم في إبطاء عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إنقاص الوزن.