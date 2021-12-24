مفاجأة.. أجسام الأطفال أسرع وأفضل في محاربة أوميكرون عن البالغين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة بريطانية أجراها باحثون في جامعة كوليدج لندن، أن الاستجابة المناعية الفطرية للأطفال تجعلهم أفضل في محاربة كوفيد-19، ذلك بعد إجراء مقارنة بين العدوى لدى البالغين والصغار عبر أعضاء مختلفة.

ووجدت البحثون أن الأطفال ينشرون الإنترفيرونات بسرعة أكبر، والتي تخبر الخلايا القريبة بتعزيز دفاعاتها ضد أي تهديد، وتعمل هذه البروتينات عادةً على تنشيط الخلايا البائية والتائية التي تقتل الخلايا المصابة وتمنع انتشار الفيروس أو البكتيريا، وفقًا لموقع express.

وتعني استجابة البالغين الأقل سرعة أن الفيروس يمكن أن يصل إلى أجزاء من الجسم حيث يصعب السيطرة على العدوى، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى رد فعل مفرط خطير من قبل جهاز المناعة.

قال الدكتور ماساهيرو يوشيدا، "نظرًا لأن فيروس كورونا هو فيروس جديد، فإنه ليس شيئًا تعلم الجهاز المناعي التكيفي للبالغين الاستجابة له، فنظام المناعة الفطري للأطفال أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة بشكل أفضل .

نظرت الدراسة في عينات مجرى الهواء والدم من 19 طفلًا و 18 مريضًا بالغًا من كورونا، بالإضافة إلى عينات تحكم من أشخاص أصحاء.