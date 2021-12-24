كورونا اليوم: نصف من تظهر عليهم أعراض نزلات البرد مصابون بكوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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-خبراء يحددون عرضا جديدا شائعا بين مصابى أوميكرون

يعتبر التهاب الحلق هو أحد الأعراض الشائعة لدى مرضى متغير أوميكرون في جميع أنحاء العالم، وقال رايان نواش ، الرئيس التنفيذي لشركة Discovery Health في جنوب إفريقيا ، إن غالبية المرضى في جميع أنحاء العالم قد أبلغوا عن حكة في الحلق كعلامة مبكرة على متغير أوميكرون .

بينما حدد الأطباء مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى لدى مرضى آخرين، كانت حكة الحلق هي الأكثر شيوعًا، وشدد كذلك على أن مجرد ظهور الأعراض طفيفة في هذه المرحلة لا يعني أن الاختلاف أقل حدة أو ضراوة.كما حذر السير جون بيل، الخبير الطبي البريطاني البارز، من أن طبيعة متغير اوميكرون تختلف عن طبيعة المتغيرات الأخرى، وقال إن الأعراض "التي يصاب بها الأشخاص من هذا الفيروس بالذات تختلف عن المتغيرات السابقة".

ويعتبر انسداد الأنف ، والتهاب الحلق ، والإسهال ، والألم العضلي هي الشكاوى الأكثر شيوعًا التي لوحظت في مرضى أوميكرون حتى الآن ، وفقًا له، وبحسب موقع healthsite.

-دراسة بريطانية: المصابون بمتحور "أوميكرون" أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة

قالت دراسة أولية أجرتها وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة، إن الأشخاص المصابين بمتحور (أوميكرون) من فيروس كورونا، أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة.

وذكرت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية أن النتائج المبكرة لهذه الدراسة تشير إلى أن احتمالية خضوع الأفراد لحالات الطوارئ الطبية أقل بنسبة 30-45 %، إذا كانوا مصابين بـ"اوميكرون" على النقيض من المتحور الآخر "دلتا".

وأضافت البيانات الأولية أن احتمالية حاجة هؤلاء الأفراد لدخول المستشفى تقل بنسبة 50-70٪.

-دراسة بريطانية تحذر: نصف من تظهر عليهم أعراض نزلات البرد مصابون بكوفيد-19

حذر باحثون بريطانيون من أن المعاناة من الالتهاب في الحلق وسيلان الأنف والصداع، تعني وجود احتمال كبير بالإصابة بفيروس كورونا.

وكان فريق "زوي" لدراسة كوفيد قد تتبع الوباء باستخدام التعليقات الواردة من عامة الناس، وقدر أن نصف الأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة بنزلات البرد مصابون بالفعل بكوفيد.

ويقول الفريق إن هناك "انفجارا" في حالات الإصابة بكوفيد خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بمتحور أوميكرون الجديد، ويصاب بكورونا حوالي 144 ألف شخص يوميا ثم يشعرون بتوعك، وفقًا لموقع "بي بي سي".