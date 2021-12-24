هل تعزز الكوارع القدرة الجنسية لدى الرجال؟.. استشاري يصدم كثيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ارتبطت أكلة الكوارع والسمين عند غالبية المصريين بتعزيز القدرة الجنسية وممارسة العلاقة الحميمية بشكل أفضل، ويعتقده كثيرون أنها تساعد على الانتصاب وإنتاج الحيوانات المنوية، وأيضا ممارسة العلاقة الحميمة بشكل أفضل.

وحول صحة ما يعتقده الكثيرين، أكد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك ارتباط خاطئ بين تناول الكوارع وتعزيز القدرة الجنسية، مؤكدًا أنها ليست لها أي فائدة بخصوص القدرة الجنسية.

وعن الفوائد الغذائية لتناول الكوارع، أوضح صلاح الدين لـ"الخليج 365"، أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين، المهم لنضارة البشرة، إضافة إلى تقوية المفاصل، فضلًا عن أهميتها لصحة الجهاز الهضمي.

أما بالنسبة لوجبة السمين "الكرشة والممبار"، وفوائدهم فقال إنه حينما نقارن بين الفوائد والأضرار لأطعمة مثل الكرشة والسمين، فإن فوائدهم لا تتعدى 10% بالنسبة للأضرار، مشيرًا إلى أنها مثلها مثل أي بروتين موجود داخل الجسم، لكنه بروتين ضعيف ليس غني بالفوائد، ولا يقوم يؤدي إلى استشفاء العضلات أو حتى غذاء، لها فبالتالي قيمته الغذائية ليست عالية.

وأفاد صلاح الدين، بأن تناول السمين والكرشة لا يؤدي إلى السمنة، فمثله مثل البروتين سعراته الحرارية قليلة، لافتًا إلى أن طريقة الطهي هي التي تؤدي إلى أن تصبح وجبة مضرة بالصحة، ليصبح غنيًا بالدهون فيضرها على المدى البعيد.

وعن الأضرار الصحية الناجمة عن تناول الكرشة والسمين على المدى البعيد، نوه إلى أنه قد يصاب الشخص بالإمساك أو مشاكل الجهاز الهضمي والبكتيريا والسمنة، قائلًا إن هناك بدائل يمكن تناولها بدلًا من الكرشة والسمين غنية بالحديد والبروتين، مثل الكبدة أو النباتات لتعويض الجسم باحتياجاته.