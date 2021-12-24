منة عرفة عن زواج محمود المهدي مرتين قبلها: مش حاجة وحشة خالص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة منة عرفة عن موافقتها على الزواج من محمود المهدي، رغم زواجه قبلها مرتين ولديه 3 أطفال، وهي لم تتزوج من قبل، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس في برنامجه «مع الفارس».

وقالت الفنانة منة عرفة في البرنامج: «النصيب ده بتاع ربنا.. وساعات حاجات ممكن تكون شايفها وحشة أوي.. لكن لما تقرب منها وتعرف التفاصيل تلاقي إن هي أحسن.. وكون محمد اتجوز قبل كدة دي مش حاجة وحشة خالص».

ووجه نزار الفارس السؤال ذاته إلى محمود المهدي، قائلًا: «هل توافق على الزواج من سيدة مطلقة ولديها أطفال»، ليجيبه «المهدي»: «أنا بطبعي بشوف الشخصية اللي قدامي ولو ارتحت معاها معنديش مشكلة».

أزمة محمد نجاتي ومنة عرفة

وانتقل الحديث بعد ذلك إلى الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الفنانة منة عرفة ومحمد نجاتي، خلال تصوير مسلسل «فيلا 101»، وهاجم محمود المهدي، الفنان محمد نجاتي قائلًا: «حب يعمل شو وكذب.. واستغل الموضوع لأغراض شخصية كالشهرة.. لكني لم أتسبب بأضرار له.. بالعكس ده طلع تريند واتشهر على حساب الأزمة وكان شيء مفيد له».

وكانت أزمة نشبت بين الفنان محمد نجاتي ومحمود المهدي، بعدما أعلن طلاقه من زوجته الفنانة منة عرفة، بسبب مشهد جمع بينها وبين محمد نجاتي في مسلسل «فيلا 101»، ليخرج نجاتي للرد على هذه الأمور، إذ رأى أن الزوجان استخدما اسمه لتصدر حديث السوشيال ميديا: «شكلهم استخدموني لهذا الهدف».

زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

وكان محمود المهدي أعلن موعد حفل زفافه هو والفنانة منة عرفة بعد عقد قرانهما، الذي جاء في شهر يونيو الماضي، إذ نشر عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «الفرح إن شاء الله الشهر ده».