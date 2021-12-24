هشام عاشور ينشر صورا مع نيللي كريم وجدته: إنتي نعمة وبنحبك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق، وزوج الفنانة نيللي كريم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور جمعته بزوجته وجدته.

وظهرت جدة اللاعب السابق هشام عاشور في الصورة برفقته وزوجته الفنانة نيللي كريم، وعلق عليها: «إجازة سعيدة على الجميع.. عد النعم اللي عندك وافتكر تقول للي بتحبهم إنك بتحبهم.. جدتي نعمة وإحنا بنحبك».

وتفاعل معهما المتابعون في التعليقات: «ربنا يديم عليكم الصحة والسعادة.. بنحبكم كلكم.. الله يطول عمرها.. ربنا يخليكم لبعض وميحرمكش من لمتكم».

نيللي كريم تنفي شائعة حملها

وكانت الفنانة نيللي كريم نفت، قبل فترة قليلة، شائعة الحمل التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صور لها أظهرت زيادة وزنها، ما فسره البعض بأنها حامل، لكنها خرجت في تصريحات مع «ET بالعربي»، نفت هذا الأمر مؤكدة أن وزنها زاد فقط ليس إلا: «يمكن تخنت شوية وده أمر طبيعي.. وآخر همي الشائعات اللي بتطلع من وقت للتاني».

وكانت الفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، تألقا خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو أول مهرجان سينمائي دولي يقام في السعودية، وخطفت الفنانة نيللي كريم بارتدائها الأنظار إليها إذ ارتدت فستان أحمر من الترتر، بينما اختار زوجها هشام عاشور ارتداء بدلة جاء القميص من اللون الأحمر والبنطلون أسود.

نيللي كريم وزوجها يشاركان في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

وعلقت الفنانة نيللى كريم على مشاركتها بالدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي برفقة زوجها هشام عاشور، قائلة: «ألف مبروك على الدورة الأولى وعقبال الـ100»، بينما قال زوجها اللاعب هشام عاشور: «مبسوطين إننا موجودين هنا، ومتشوقين نشاهد الأفلام اللي هتتقدم، وسعيدين للغاية بوجودنا في السعودية».