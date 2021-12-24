الامارات | مصر.. "القاتل الصامت" ينهي حياة شقيقتين

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. "القاتل الصامت" ينهي حياة شقيقتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات ما تم تداوله، بعدد من المواقع الإخبارية، بشأن وفاة سيدتين داخل شقة بعقار كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور، بمديرية أمن البحيرة.

بالفحص تبين أنه ورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة، إلى مركز شرطة دمنهور، بوفاة سيدتين داخل عقار بدائرة المركز، انتقلت قوات الأمن، وتبين أن الشقة مستأجرة لفنى سيارات ويقيم بها وزوجته منذ خمسة أشهر، وعُثر بداخلها على جثماني الزوجة وشقيقتها إحداهما بالصالة والأخرى بالحمام، كما تبين وجود سخان وجدت مفاتيحه على وضع التشغيل وشعلته مطفأة.

بمناقشة مستأجر الشقة، أفاد بأنه كان مستغرقًا بالنوم وحال استيقاظه اكتشف وفاتهما، وأرجح أن سبب الوفاة استنشاق غاز نتيجة لتسربه من سخان الشقة.

وأضاف بأنه يشعر بحالة من الدوار وعدم الاتزان وفقد جزئي بالسمع.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثماني المتوفيتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد خلوهما من ثمة إصابات ظاهرية، وأن مستأجر الشقة يعاني من عدم إدراك جزئي، لاحتمالية استنشاقه أول أكسيد الكربون.

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