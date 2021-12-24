طريقة عمل السمك الفيليه بوصفات مختلفة.. بارميزان ومقلي وبصوص الليمون

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمك من أكثر أنواع اللحوم الصحية، التي ينصح بها الأطباء، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، ويمكن تجربة «السمك الفيليه»، كنوع من التجديد بأكثر من طريقة، بحسب وصفات الشيف سارة عبد السلام، مقدمة برنامج «سنة أولى طبخ».

طريقة عمل الفيليه المقلي

المقادير:

كيلو سمك فيليه قشر بياض قطع متوسطة.

4 أكواب دقيق.

كوب نشا.

بهارات سمك.

ملح.

فلفل أسود.

ماء بارد.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير:

- فى بولة نضع شرائح السمك، ويتبل ببهارات السمك وملح وفلفل أسود ويقلب.

- فى بولة أخرى نضع الدقيق والنشا وبهارات السمك وملح وفلفل أسود.

- نضع قطع السمك في خليط الدقيق، ويقلب ويرفع ويوضع في زيت غزير للقلي، ويرفع ويقدم.

وصفة عمل فيليه بالبارميزان

المقادير:

نصف كيلو من السمك الفيليه مقلي.

2 كوب صوص مارينارا.

كوب جبنة بارميزان مبشورة.

قطعة جبنة موزريلا مبشورة.

ملح.

فلفل أسود.

خطوات التحضير:

- في طبق بيركس نضع الصوص، ونضيف قطع الفيليه

- نضيف صوص وجبنة بارميزان، وجبنة موزريلا.

- توضع في فرن ساخن، حتى تذوب الجبن، ويقدم.

خطوات تحضير فيليه بصوص الثوم والليمون

المقادير:

نصف كيلو سمك فيليه مقلي.

كوب حليب.

كوب كريمة.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

نصف كوب عصير ليمون.

نصف كوب أعواد بقدونس مفرومة.

طريقة التحضير:

- نضع الزبدة والدقيق والثوم ويقلب، ثم نضيف الحليب مع التقليب.

- نضيف الكريمة وتقلب، ثم نضع ملح وفلفل أسود، ورشة جوزة الطيب ويقلب.

- نضع عصير الليمون والبقدونس، ويرفع من النار.

- في طبق تقديم ترص قطع الفيليه، ويضاف الصوص على الوجه ويقدم.