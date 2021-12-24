اضطراب فرط الحركة يهدد مستقبل طفلك.. 6 أعراض تثير القلق

القاهرة - سمر حسين - ماما

فرط الحركة، يصنف كاضطراب نمو عصبي معقد، يمكن أن يؤثر على تحصيل الطفل في المدرسة، وعلى علاقاته مع الآخرين، وتختلف أعراضه من حالة لأخرى، ويصعب أحيانًا التعرف عليه، إذ تظهر أعراضه في 3 أشكال مختلقة: فرط حركي، أو قلة انتباه أو فرط حركي وقله انتباه معا.

أعراض اضطراب فرط الحركة

يقدم موقع «healthline» أشهر الأعراض المتعارف عليها، إذ يعد السلوك المرتكز على الذات، من العلامات الشائعة على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بالإضافة إلى عدم القدرة على التعرف على احتياجات ورغبات الآخرين.

المقاطعة

مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم أو الدخول في محادثات أو ألعاب ليسوا جزءًا منها.

مشكلة في انتظار دوره

صعوبة انتظار دورهم أثناء الأنشطة الدراسية أو عند ممارسة الألعاب مع أطفال آخرين.

الاضطرابات العاطفية

الأطفال المصابين بـ فرط الحركة يواجهون صعوبة شديدة في السيطرة على عواطفهم، وقد يكون لديهم نوبات من الغضب المفاجئة في أوقات غير مناسبة.

التململ

في كثير من الأحيان عند إجبارهم على الجلوس بلا حراك، قد يحاولون النهوض والركض أو التململ من كرسيهم.

المهام غير المنتهية

يُظهر الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، اهتمامًا بالعديد من الأشياء المختلفة، لكن قد يواجه صعوبة في إنهائها.

على سبيل المثال، قد يبدأون مشروعات أو أعمالًا منزلية أو واجبات منزلية، لكن ينتقلون إلى العمل التالي الذي يجذب اهتمامهم قبل الانتهاء من العمل الأول.

أحلام اليقظة

هم ليسوا دائمًا مشاغبين ولديهم صوت عالٍ، إذ يمكن أن يكونوا أكثر هدوءًا وأقل مشاركة من الأطفال الآخرين، فيمكن أن يحدق الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الفضاء، ويستغرق في أحلام اليقظة، ويتجاهل ما يدور حوله.

كيفية التعامل المصابين

يوضح الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي لـ«هن»، طرق التعامل مع هذا الاضطراب، حسب درجته، على النحو التالي:

- من الضعيفة إلى أقل من متوسط: يخرج كثيرا لأماكن مفتوحة ليجري بها، يمارس الألعاب فردية، مثل الجري أو السباحة.

- من متوسط فأعلى: يحتاج إلى علاج دوائي مع العلاج السلوكي.