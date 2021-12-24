5 نصائح لاستقبال العام الجديد 2022.. حدد أهدافك واعتزل ما يؤذيك

القاهرة - سمر حسين - صحة

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد، مع آمال وأمنيات بأن تحمل الشهور المقبلة، الخير والعوض عن التجارب القاسية في عام 2021، فمع بداية سنة جديدة من العمر، ننتظر أصدقاء جدد، ونسعى للتخلص من عاداتنا السيئة، ونخطط لمستقبلنا بدقة أكثر وحكمة، مع الحرص على أن نكون سعداء بأقل الإمكانيات.

واستعدادا لاستقبال عام 2022، لعيش أياما إيجابية مملوءة بالتفاؤل والسعادة، تقدم الدكتورة إيناس علي، اللايف كوتش وخبيرة طاقة حيوية وتعديل السلوك، مجموعة من النصائح المهمة.

نصائح لاستقبال عام 2022

أحلام وخطط جديدة

ابدأ عام جديد بخطط جديدة، ارسم وخطط لطريق النجاح، وفق المعطيات المتاحة، بعيدا عن الخيال وأحلام اليقظة، التي لا تمس عن الواقع، كي لا تصاب بالإحباط.

ضع جدول زمني

اكتب قائمة بأهدافك مع ضع جدول زمني لتحقيقها، واستعن بخبراء تخطيط، إذا استدعى الأمر، واذكر النجاحات التي حققتها حتى لو بسيطة، لتحفزك وتمنحك الأمل من جديد.

طي الصفحات الفائتة

تخلص من كل ما كان سببا للإزعاج والضيق والحزن في السنة الماضية، وتخط كل المشاكل والعقبات، وتخل عن الذكريات القاسية، لتمضي بخطوات واثقة خلال العام الجديد، لتحقيق أهدافك.

التمسك بالتفاؤل والطاقة الإيجابية

انظر لنصف الكوب الممتلئ من خلال النماذج الناجحة، لتكتسب منها الطاقة الإيجابية، والتفاؤل بالايام المقبلة، والتأكد من أن كل ما هو قادم بيد الله، وهذا ما يبعث الطمأنينة في النفس، مع تردد العبارات المحفزة التي تبعث الإيجابية في نفسك وتعينك على تحقيق ما ترجوه.

الاستغناء عن كل شيء مؤذي

اعتزال كل ما يؤذيك نفسيا وصحيا واجتماعيا، واستغن عن كل المواقف التي تسبب لك الألم، والأصدقاء الذين يسببون لك المتاعب.

تطوير مهاراتك وتعلم أشياء جديدة

لا تتوانى عن كسب المهارات والمعارف الجديدة، وتزود من العلوم المختلفة، فحاول ألا تقف على ما أنت عليه، وتعلم كل ما هو جديد في مجالك.