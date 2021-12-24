شبيهة نانسي عجرم تثير الجدل على السوشيال ميديا: معقولة في كده؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عدد من مقاطع الفيديو، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لفتاة تدعى مليسيا، تبلغ من العمر 21 عاما، تقلد الفنانة نانسي عجرم، إذ أثار الشبه الكبير بينهما، حالة من الجدل على السوشيال ميديا، وحصلت على تعليقات وشهرة واسعة.

من هي مليسيا شبيهة نانسي عجرم؟

قصة شبيهة نانسي عجرم، بدأت من منصة «تيك توك»، حيث استغلت مليسيا الشبه الذي يجمعها بالسوبر ستار اللبنانية، وبدأت في تقليد حركاتها وأدائها التمثيلي في الكليبات المختلفة، وكذلك حركات وجهها ويديها وشعرها، إذ تؤدي أغنياتها بنفس الطريقة، ما جعلها إحدى مشاهير السوشيال ميديا.

وانتشرت مقاطع للفتاة البالغة من العمر 21 عاما، على مواقع أخرى مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، وبدأت تحظى بمشاهدات كبيرة بفضل تلك الفيديوهات، ووصل عدد متابعيها على «تيك توك»، إلى أكثر من 300 ألف متابع.

تعليقات رواد السوشيال ميديا

حصلت مليسيا، على كثير من التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا قرب ملامحها من نانسي عجرم، وكثير من التعليقات الأخرى، التي من أبرزها: «معقولة في دلع كده؟»، و«بجد فولة واتقسمت نصين مش ممكن»، و«يخلق من الشبه أربعين»، و«أنتي أخت نانسي؟»، و«شبهها بالظبط».

وتلك ليست الفتاة الأولى التي تظهر ويجمعها الفنانة اللبنانية شبه كبير، إنما سبقها عدد آخر من النساء، من بينهن فتاة ظهرت في حفل زفافها، عرفت بأنها النسخة المصرية من نانسي، خاصة لتقارب ملامحها معها في منطقة الفكين والخد، وهو ما أكدته تلك الفتاة بالفعل بمجرد انتشار صور زفافها، إلا أن مليسيا كانت هي الأشهر والأبرز خاصة في الوقت الحالي، ويجري تداول فيديوهاتها على نطاق واسع.