قبل التخطيط لحياتك في عام 2022.. اعرفي برجك الفلكي بيقولك إيه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اقترب عام 2021 على الانتهاء، بجميع أحداثه السعيدة والحزينة، ومن الآن يبدأ البعض التفكير في قرارات السنة الجديدة، وقبل الإقدام على اتخاذ أيا منها، يوجه خبراء الفلك، مجموعة من التحذيرات والنصائح لأصحاب الأبراج الفلكية الـ12، كل حسب تاريخ ميلاده، وفقا لموقع «بولد سكاي» الهندي.

برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل)

لا تدع أخطاء الماضي تمنعك من التقدم في حياتك، فهذا الوقت جيد جدا للتعلم من الأخطاء، وستشهد نجاحا خلال العام الجديد.

برج الثور (20 أبريل - 20 مايو)

2022 هي سنة التحرر من قيودك، والتخلص من كل الشكوك والقلق، ويجب أن تفتح قلبك لأشياء جديدة في الحياة.

برج الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو)

ينصح خبراء الفلك، مواليد برج الجوزاء، باتباع نمط حياة صحية، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين.

السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

2022 عام مناسب لتحديد نقاط القوة والضعف لديك، ويقترح خبراء الفلك لمواليد السرطان، عدم تفويت الفرص.

برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس)

عليك التحلي بالصبر في العام الجديد، والتخطيط لأعمالك الجادة المثمرة، واستمر في المضي قدما.

برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

عليك أن تقضي وقتا أكثر مع عائلتك، والتخلي عن الأصدقاء الذين لا يهتمون بك.

الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

يتوقع خبراء الفلك لمواليد برج الميزان، أن يكون هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، على جميع الأصعدة، فقط عليهم وضع قائمة بالأشياء المهمة وإنجازها.

برج العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)

هذا الوقت مناسب للتخلي عن العلاقات السامة، التي تضر بصحتك الجسدية والعاطفية والعقلية.

القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

2022 هي أفضل عام لتحسين صحتك وأوضاعك المالية، لكن تجنب التبذير والإنفاق على الأشياء غير الضرورية.

برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

تجنب قضاء الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، واهتم أكثر بعملك.

برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير)

هذا عام الخروج من منطقة الراحة، وتجربة أشياء جديدة ومختلفة، تجنب العمل طوال اليوم، والبقاء في المنزل.

برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

عليك التقرب من عائلتك وأحبائك، ولا تهتم بالأشياء التي تعكر مزاجك.