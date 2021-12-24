جفاف الشعر عند الرجل.. مشكلة متكررة و4 خطوات لحلها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الاهتمام بالشعر ليس مقتصرا على النساء فقط، وخير دليل على ذلك معاناة بعض الرجال من مشكلة جفاف الشعر، التي تجعل الخصل أكثر هشاشة وتقصفا، وغالبا يكون التغلب على تلك المشكلة من خلال اتباع روتين يومي مناسب، وقبلها معرفة الأسباب وراء تلك المعاناة، وفقا لموقع «healthline».

أسباب جفاف الشعر عند الرجال

الإفراط في غسله بالشامبو

الاستخدام المفرط للشامبو، يؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية بالشعر، وبالتالي جفافه، لذلك ينصح الخبراء الرجال، بضرورة اختيار نوع شامبو مناسب، وعدم غسل الشعر بشكل متكرر.

التعرض للشمس

التعرض لأشعة الشمس الضارة «فوف البنفسجية»، تتسبب في تلف الطبقة الخارجية من الشعر، التي تساعد على حبس الرطوبة في الخصلات، وبالتالي يصبح أكثر جفافا.

الماء الساخن

الاستحمام بالماء الساخن، يؤثر على خصلات الشعر، ويجعلها أكثر هشاشة، لذلك ينصح باستعمال الماء البارد أو الفاتر.

صبغ الشعر

من الأسباب الأخرى الشائعة لمشكلة جفاف الشعر، صباغته بشكلل متكرر، ما يؤدي إلى تدمير تركيب البروتين في الخصلات، وبالتالي جفاف الشعر وتقصفه.

التعرض لماء به كلور

التعرض المنتظم للمياه المحتوية على الكلور، يعمل على فقدان الشعر لزيوته الطبيعية، ومن ثم جفافه.

نصائح لمعالجة المشكلة

التقليل من الشامبو

يجب التقليل من استعمال الشامبو، أو استعمال نوع آخر مخصص للشعر الجاف.

استخدام المياه الباردة

غسل الشعر بالماء البارد، يساعد بشكل كبير في الاحتفاظ بالرطوبة أثناء غسله، وإبقاء الزيوت الطبيعية.

نوع الفرشاة

استعمال الفرشاة ذات الشعيرات الخشنة أو المتقاربة، فهي تعمل على تحفيز فروة الرأس، وإفراز الزيوت في الخصلات.

التدليك بالزيت

تمنح الزيوت الشعر الترطيب المناسب، كل ما ليك فعله تدليك شعرك بالزيت، وتركه طوال الليل، ومن ثم غسله في الصباح بشامبو مناسب، وبالماء البارد.

يفضل استعمال زيت الزيتون، أو جوز الهند، أو الأرجان، لتدليك فروة الرأس وترطيب الشعر.