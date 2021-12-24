حورية فرغلي تطلب من الجمهور عدم الحديث عن حالتها الصحية.. كلمات مؤثرة وأزمة هروب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة حورية فرغلي، ضيفة على برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية «MBC مصر»، للحديث عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها، لأكثر من عملية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح شريف عامر، حواره بالتأكيد على أن أشد ما يشغل الجمهور في الفترة السابقة، ليس الأعمال الفنية الخاصة بحورية، إنما حالتها الصحية، وآخر ما وصلت إليه من تطورات، وهو ما أزعجها بشدة، بسبب أن الجمهور لا يتابع أعمالها الفنية كما يجب، معلقة: «متتكلموش فيها، اتكلموا عن شغلي».

آخر تطورات حالة حورية فرغلي الصحية

أوضحت حورية فرغلي، أنها عادت من الولاديات المتحدة الأمريكية، مباشرة إلى الاستوديو، لتصوير أحدث أعمالها الفنية، رغم أنها كانت تعاني من ورم في وجهها، إلا أنها قررت استكمال مشاهدها.

وقالت حورية: «كان لسة في ورم شوية، بس كنت عايزة أثبت للناس أني كويسة، وكان ضرورة علشان يخرجني من الأزمة»، معتبرة أن مرضها أزمة، وأنها لم تجد أفضل من عملها، كي تخرج من الحالة الصعبة التي تعيش فيها.

وخضعت خلال وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 4 عمليات، استغرقت كل واحدة منها 12 ساعة متواصلة، موضحة أنها لم تتعاف بشكل كامل، وما يزال أمامها عملية أخرى لتجريها، لكنها حاليا ترغب في أن تعمل أكثر من قبل.

وتشارك حورية فرغلي، حاليا، في بطولة مسلسل «أيام»، بالاشتارك مع الفنان رياض الخولي، والفنانة شيري عادل، ولقاء سويدان، ونخبة أخرى من نجوم الفن والمشاهير، ومن إخراج محمد وأسامة، وتأليف سماح الحريري.

ملخص التصريحات عن حالتها الصحية

- طلبت حورية فرغلي من الجمهور، عدم الحديث مرة أخرى عن حالتها الصحية، والتركيز على أعمالها الفنية.

- تعتبر الشغل والتمثيل واستوديو التصوير بالنسبة لها مهربا من ذكريات الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

- يتبقى لها عملية واحدة، من المفترض أن تكون بعد سنة من آخر عملية خضعت لها.

- موعد العملية المقبلة في فبراير المقبل «ادعوا لي».

وعن إتقانها في العمل، أشارت إلى أن مسلسل «ساحرة الجنوب» اضطرها لمشاهدة 22 فيلما لتجسيد الشخصية: «متلبستش قبل كدا، ومعرفش اللي بيكونوا ملبوسين بيتعاملوا إزاي، وبدأت أدخل وأشوف فيديوهات عن الموضوع ده».

وتحدثت عن دورها في «أيام»، قالت: «أحب شخصية رباب في المسلسل، لأنها كانت صعبة في تأثيرها، وبعيدة تمام عن الصورة التي يعرفها الجميع عني».