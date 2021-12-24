الامارات | عاتبه على صوته العالي فقتله.. بلطجي ينهي حياة مسن

شكرا لقرائتكم خبر عن عاتبه على صوته العالي فقتله.. بلطجي ينهي حياة مسن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رجال مباحث العاصمة المصرية القاهرة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن حدوث مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة روض الفرج.

البداية عندما رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "بلطجي يتعدى على رجل مسن حتى الموت بمدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج".

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها مشاجرة حدثت بتاريخ 6 ديسمبر الجاري بين كلٍ من: طرف أول "أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج" متوفى إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم وسقوطه من سلم العقار سكنه.. طرف ثان "عاطل مقيم بدائرة القسم" بسبب قيام الأخير بإزعاج السكان من خلال غلق باب الشقة سكنه بقوة وحال معاتبته تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب بالأيدي محدثاً إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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