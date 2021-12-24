الامارات | فيديو مرعب لامرأة تستخدم أفعى حية كشريط شعر وتتجول في مول تجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مرعب لامرأة تستخدم أفعى حية كشريط شعر وتتجول في مول تجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن رؤية امرأة تتجول في المركز التجاري مع أفعى حية على رأسها ولا يلاحظها الناس حتى.

في الفيديو، يمكن رؤية امرأة تدخل مركزًا تجاريًا بشكل عرضي وبها ثعبان صغير على رأسها. رفعت شعرها في كعكة ولفت الأفعى حوله مثل ربطة عنق.

ثم تجولت المرأة في أنحاء المركز التجاري بينما يصورها أحد الأشخاص، فيما لم يلاحظ الأشخاص من حولها أنها أفعى حقيقة على الرغم من إمكانية رؤية رأسها بوضوح.

وصُدم مستخدمو الإنترنت بمشاهدة الفيديو حيث لم يلاحظ أحد ربطة شعر المرأة "غير العادية".

وقال أحد المستخدمين مازحا: "إنه يفهم المهمة بشكل أفضل من الأربطة المطاطية الفعلية".

وسأل مستخدم آخر: "هل يعلم أحد؟"، فيما علق آخر قائلاً: "أوه، صدقني، سأتعرف عليه في الحال، فأنا أكره الثعابين ولذلك سأراه حتى ولو على بعد ميل".

ورغم أن الفيديو تم نشره أواخر نوفمبر الماضي إلا أنه مازال يحظى بمشاهدات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news