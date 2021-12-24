بأسعار تبدأ من 300 جنيه.. أفضل مدينة شتوية لقضاء الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أيام معدودة تفصلنا عن الاحتفال بأعياد الكريسماس، في ظل أجواء شتوية باردة، ويحرص البعض على قضاء إجازة رأس السنة والاحتفال بقدوم العام الجديد بالسفر إلى جهة مختلفة وجديدة.

وفي هذا التوقيت يكون السؤال لدى الكثيرين حول المكان المناسب لقضاء عيد الميلاد في المحافظات المصرية، خاصة مع تجدد الإغلاقات في بعض دول العالم مع ظهور متحور جديد لكوفيد "أوميكرون".

وفي ظل الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، يمكنك الذهاب بعيدا حيث الراحة النفسية والهدوء، إلى مدينة السحر والجمال، والمياه الصافية الزرقاء والطبيعة الخلابة الرائعة، مدينة دهب.

وتعد "دهب" عبارة عن مدينة صغيرة بين مجموعة جبال رائعة على ساحل البحر الأحمر، تبعد عن شرم الشيخ بحوالي 100 كيلو، والتي تتمتع خلال هذا التوقيت بأجواء شتوية مميزة.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز أسعار الرحلات خلال فترة الاحتفال بأعياد الكريسماس في مدينة دهب، وفقًا لموقع حجوزات السفر "بوكينج".

-دولفين كامب

يقع دولفين كامب بالقرب من الشاطئ دهب، حيث تتوفر منطقة شاطئ خاص في الموقع، حيث يمكن الاستمتاع بالغطس،

يبدأ سعر الإقامة في الليلة الواحدة بالغرفة ذات السرير المزدوج من 300 حتى 600 جنيه.

-ألاسكا كامب

يقع في وسط مدينة دهب، بجوار خليج العقبة، وتحيطه حديقة مع منطقة جلوس مُظلّلة.

يبدأ سعر الإقامة في الليلة الواحدة بالغرفة ذات السرير المزدوج من 400 حتى 700 جنيهًا.

-منتجع سويس إن

يصنف هذا المنتجع بـ 4 نجوم، ويتميز بشاطئ خاص رائع على ساحل البحر الأحمر، كما يضم مسابح خارجية مع قسم للأطفال و4 مطاعم ومركز للغوص.

ويختلف سعر الإقامة في الليلة الواحدة، بحسب موقع الغرفة إذا كانت تطل على الحديقة أو على البحر، فتتراوح بين 2900 و 3200 جنيه.

-جاز دهبية

يوفر هذا الفندق المصنف 4 نجوم إطلالات خلابة على البحر الأحمر وجبال سيناء، ويتميز بمسبح على شكل البحيرات الشاطئية.

ويقع جاز دهبية في حديقة خلابة تضم أشجار النخيل، ويوفر غرفاً تطل على منطقة المسبح والحديقة.

ويختلف سعر الإقامة في الليلة الواحدة، بحسب موقع الغرفة إذا كانت تطل على الحديقة أو على المسبح، وتبدأ من 1700 جنيها، بينما يتوفر جناح ملكي يبلغ سعره 6000 جنيه.

-قرية هابي لايف

يقع منتجع هابي لايف فيليدج على شاطئ البحر الأحمر في دهب، ويوفر مكان الإقامة مسبح خارجي وشاطئ رملي خاص.

ويختلف سعر الإقامة في الليلة الواحدة، بحسب موقع الغرفة إذا كانت تطل على الحديقة أو على البحر، وما إذا كانت غرفة مفردة أو مزدوجة، فتتراوح بين 800 و2000 جنيه.