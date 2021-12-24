متابعون يسخرون من إطلالة سعد لمجرد على المسرح: دا فستان حمل.. والفنان يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

أثار الفنان المغربي سعد المجرد حالة من الجدل بعد ظهوره بإطلالة غريبة خلال إحيائه حفلا غنائيا أقيم يوم أمس، في الإمارات.

وانتشرت صورًا لإطلالته تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر مرتديا جلبابا قصيرا فضفاضا، ذو أكمام منتفخة، منسقا أسفله بنطلون، وكاب وكوتشي باللون الأبيض.

وأثارت الإطلالة حالة من الجدل والسخرية على السوشيال ميديا، ومن بين التعليقات الساخرة قالت إحدى التعليقات: "شبه فستان الحمل"، وأضاف آخر: "البتاع ده كنا بنلبسه واحنا حوامل"، بينما قال تعليق آخر ساخرا: "هايل يافنان".

ورد لمجرد على التعليقات الساخرة على إطلالته، في لقاء له مع برنامج ET بالعربي، موضحًا أنه كان يرتدي جلبابا، وقال: "الجلباب اتعمل في مراكش من تصميم صديق لي وهو مغربي وبه لمسة مختلفة وخارج عن المألوف.