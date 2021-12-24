بالصور.. متسابقات الموسم الأول من ميس إيچيبت انترناشونال

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة مسابقة ميس إيجيبت انترناشيونال أسماء المتنافسات على النسخة الأولى من اللقب، والذي بلغ عددهن 19 متسابقة تم اختيارهن من قبل لجنة تحكيم الخاصة بالمسابقة والمكونة من كل من: مصمم الأزياء بهيج حسين، مصمم الأزياء ورئيس مجلس إدارة المسابقة بهيج حسين، في مجال الـ Styling الاستايليست سعيد رمزي، في مجال ال Modeling صاحب Face to face agency يوسف سباهي، ملكات الجمال سابقا هبه السيسي وفرح صدقي، وملك جمال العالم ٢٠١٧ مصطفى الأزلي، ومن المجال الفني الفنان تامر فرج، والفنان فراس سعيد، ومن المجال الطبي طبيب الأسنان د. أحمد الجمال، طبيبة التجميل د. نورهان مقشط، اخصائي التغذية د. باهي هاني.

وكشفت منة الله عبد الباسط Co-founder المسابقة أسماء الفتيات التي تم اختيارهن للمنافسة على اللقب وهن: منه صلاح، منة الله وليد، ناردين محمد، عاليا مجدي، نور أسامة، مارينا باهي، زينب صدقي، دينا عاطف، جنة حسين، داليا محمد، آية أبو بكر، إنجي محمد، مريم أحمد، سلمى مصطفى، كلوديا ماسيمو، إيمان أحمد، نادين هشام، نادين مجدي، نيرة يحيى.

وفور الانتهاء من الأوديشن واختيار المتسابقات بدأت على الفور كورسات وفعاليات التأهيل للفتيات من قبل أعضاء اللجنة الطبية المكونة من استشاري تجميل الأسنان د. أحمد الجمل واخصائي التغذية باهي هاني وطبيبة التجميل نورهان مقشط ومجموعة من المحاضرات والمتابعة الدورية لوصول الفتيات للوزن المثالي والعناية بالشكل والبشرة.

كما قامت خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي بتقديم محاضرات عن الإتيكيت والـcat walk وقدم مصمم الأزياء بهيج حسين للمتسابقات مجموعة من المحاضرات عن الـstyling، والعديد من الفاعليات التأهيلية الأخرى والأنشطة للمتسابقات.

وأكد مصمم الأزياء ورئيس مجلس إدارة المسابقة بهيج حسين أن المسابقة ليس لها أي علاقة بأية مسابقات أخرى وعلى احترامه لكل الفعاليات التي ترتقي باسم مصر داخليا وعالميا وأن ميس إيچيبن انترناشونال ستقدم صورة مشرفة لسفراء اسم مصر.

وذكر أن الفتيات يستعدون للمشاركة على منافسة لقب Miss Athletic وذلك برعاية أحد أكبر مراكز الجيم الرياضية يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يقام حفل اختيار Miss Runway منتصف يناير المقبل والحفل الختامي لاختيار الفائزة بلقب "ميس إيچيبت انترناشونال" منتصف فبراير القادم.