أغرب احتفالات الكريسماس في العالم.. إخفاء المخلل والقط المتوحش

محمد اسماعيل - القاهرة - أيام قليلة تفصل العالم على الاحتفال بعيد الميلاد وأعياد الكريسماس، ولكل دولة طريقتها في الاحتفال.

نستعرض لكم بعض من العادات الغريبة لاستقبال السنة الجديدة، بحسب ما ذكره موقع holidayextras.

- بلفانا الساحرة، إيطاليا

يعتقد الشعب الإيطالي أن امرأة عجوز تدعى بلفانا، تزور جميع الأطفال لملأ جواربهم بالحلوى، حيث تدخل إلى المنزل عبر المداخن لتعطي الهدايا للأطفال.

- بيت العنكبوت، أوكرانيا

من أغرب التقاليد الاحتفالية في أوكرانيا هي تصميم شبكة عنكبوت، وأصل هذا التقليد أن امرأة فقيرة لا تستطيع تزيين شجرة أطفالها وكانت العناكب تملأ أركان المنزل، لذا استخدمت الأم شبك العنكبوت لتزيين شجرة الكريسماس بشكل جميل وجذاب واسعاد أطفالها.

- القط يولي، أيسلندا

لأيسلندا واحد من أغرب تقاليد الاحتفال بالكريسماس، حيث يٌقال إن قطة عملاقة تجوب الريف الثلجي في وقت عيد الميلاد، واعتاد المزارعون استخدام Yule Cat كحافز لعمالهم - أولئك الذين عملوا بجد سيحصلون على مجموعة جديدة من الملابس. أما العمال الذين لا يعملون بجد فسوف يلتهمهم القط يولي، ليلة عيد الميلاد.

- المخلل في الشجرة، ألمانيا

من العادات المضحكة في ألمانيا، هو إخفاء مخلل في مكان ما داخل أغصان الشجرة، وإعطاء هدية إضافية لأي طفل يجدها.

ويعتقد البعض أن هذا التقليد يعود إلى إسبانيا، عندما تم احتجاز صبيين صغيرين كسجناء داخل برميل مخلل، وأنقذ القديس نيكولاس الأولاد وأعادهم إلى الحياة.

- سانتا المخيف، النمسا

تحتفل النمسا بالكريسماس بشكل غير تقليدي، حيث يظهر شخصية تدعى Krampus وهو شخصية مخيفة، يظهر لمعاقبة الأطفال السيئين طيلة العام.

- TIÓ DE NADAL، كتالونيا

تأتي العائلات بقطعة خشبية مرسوم عليها وجه الشخصية الأسطورية "tio" ويضرب العائلات الشخصية بعصا خشبية، لكي تخرج الهدايا من داخل هذا الأنبوب الخشبي للأطفال