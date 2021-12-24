رسالة رومانسية من مجدي الهواري لطليقته غادة عادل بعيد ميلادها: ليكي مني وولادي بوسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص المخرج مجدي الهواري، على تهنئة طليقته الفنانة غادة عادل، بعيد ميلادها الـ46، رغم انفصالهما منذ عام 2018، إذ نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، موجها إليها رسالة رومانسية.

رسالة رومانسية رغم الانفصال

وكتب مجدي الهواري، على الصورة التي جمعته بطليقته غادة عادل: «كل سنة وأنتِ طيبة يا أغلى وأطيب غادة في الدنيا، كل سنة وتبقي هي هي وطيبة، عايشة وحلوة في حياتنا كلنا، وتبقي تبقي فرحتنا وضحكتنا كلنا، كل فرحة مقسومة لينا تبقي ليها مننا، تفضل هي أم.. وأحن حضن.. وليها منا بوسة كلنا أنا وولادي».

صداقة غادة عادل ومجدي الهواري

احتفال مجدي الهواري بعيد ميلاد طليقته الفنانة غادة عادل، جاء للعام الثاني على التوالي، حيث تجمعهما علاقات طيبة وصداقة قوية للغاية بعد الطلاق، تجسدت من خلال احتفلهما به في عام 2020، من خلال تورتة واحتفال بسيط،، ليمثلا سويًا شعار «الصداقة أقوى من الطلاق»، الذي قد يظن البعض أن تحقيقه مستحيلا.

وهو ما أكدته غادة، في حوار مع إحدى المجلات العربية، إذ قالت إن ما يجمعها بطليقها مجدي، الصداقة القائمة على الاحترام، فهو والد أبنائها الخمسة، مشيرة إلى أنه يمكنهما العمل سويًا في عمل سينمائي، وأنه الصداقة بينهما ما زالت قائمة.

تعاون مع يسرا في رمضان

في وقت سابق، أعلنت الفنانة غادة عادل، أنها ستشارك في مسلسل «أحلام سعيدة» مع الفنانة يسرا، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022، مؤكدة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها تشعر بسعادة كبيرة، بسبب التعاون مع النجمة يسرا، مشيرة إلى أن السيناريو حاز إعجابها وتحمست له، خاصة أن الفكرة مختلقة، معربة عن تمنيها بأن يحصل المسلسل على إعجاب الجمهور والنقاد.