7 معلومات عن عالية كريم زوجة هاني حتحوت «مصممة أزياء عربية نافست الغرب» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل بالأمس، الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، بزفافه على مصممة الأزياء عالية كريم، بأحد فنادق القاهرة، وسط الأسرتين والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من حفل الزفاف، كما علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، مقدم برنامج رياضي عبر قناة «صدى البلد» على حفل زفافه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» قائلًا: «كتبنا الكتاب يا لولي الحمد لله رب العالمين».

وجاء حفل الزفاف بعد أشهر قليلة من الخطبة التي تمت في شهر سبتمبر الماضي، إذ جاء تعارف الأول بينهما من خلال محادثات «إنستجرام»، بحسب ما ذكره في تصريحات إعلامية.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» من هي عالية كريم زوجة الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، بحسب ما هو متداول عنها في وسائل الإعلام وعبر حسابها على تطبيق «إنستجرام».

من هي عالية كريم زوجة هاني حتحوت؟

- عالية كريم هي مصممة أزياء عربية.

- بدأت أولى خطواتها في عالم تصميم الأزياء منذ العام 2014.

- تم اختيار عالية كريم من قبل مهرجان Fashion Awards 2019 في لندن الذي يقدم أهم الجوائز في عالم الأزياء، وكانت المصممة العربية الوحيدة المشاركة في هذا الحدث.

- عرفت عالية كريم بعلامتها المميزة في مجال تصميم الأزياء، كما أنها صممت لمشاهير في العالم العربي منهم الفنانة هنادي الكندري، الدانه مودل، شادن مودل، سنيوريتا، عهود العنزي، فاطمة المؤمن، الفنانة نور الغندور.

- يتابعها عبر حسابها على «إنستجرام» أكثر من 12 ألف متابع.

- تمت خطبتها على الإعلامي الرياضي هاني حتحوت في شهر سبتمبر من العام الجاري.

- فاجأ وقتها هاني حتحوت متابعيه ونشر مجموعة صور مع خطيبته عالية، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «أنا محظوظ لأنني أعزب إلى أنا محظوظ لأنني خطبت.. في 3 أشهر انتهى الانتظار الطويل يا سوبر علياء بحبك».