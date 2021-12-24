3 طرق لتحضير طاجن اللحمة بالبصل

لحمة بصوص البصل داخل طاجن فخار، واحدة من أكثر الأكلات التي يمكن أن تبعث على الدفء في أيام الشتاء، جهزي لأسرتك طاجن اللحمة بالبصل على الغداء على طريقة الشيف سالي فؤاد والتي قدمت 3 طرق مختلفة لتحضير طاجن اللحمة بالبصل من خلال الخطوات التالية.

طريقة عمل اللحمة بالبصل

1/2 كيلو مكعبات لحم.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت.

4 ثمرات بصل مقطعة شرائح رفيعة.

2 مكعب مرقة دجاج.

ورقة لوري.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

2 كوب ماء.

طريقة تحضير اللحمة بالبصل

يوضع اللحم في إناء كبير الحجم على نار متوسطة والزبدة والزيت، ويقلب لمدة 5 دقائق حتى تتحمر.

يوضع البصل ومرقة الدجاج وورق اللوري على مكعبات اللحم وتقلب.

يضاف الملح والفلفل الأسود والماء على مكعبات اللحم وقلبي برفق.

تخفض درجة الحرارة ثم يغطى الإناء ويترك لمدة 60 دقيقة.

توضع مكعبات اللحم بالبصل في طبق التقديم وقدميها ساخنة.

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

كيلو لحم بتلو مقطع مكعبات.

نصف كيلو بصل مقطع رفيع ومشوح.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

بهارات لحمة.

رشة قرفة.

ربع كوب صويا صوص.

2 كوب ماء.

فلفل أسود.

ملح.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

كزبرة خضراء.

أرز.

طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل

تشوح اللحمة في زيت ذرة.

يضاف البصل والبهارات ورشة قرفة وثوم وصويا صوص وملح وفلفل.

توضع اللحمة في طاجن مع قليل من الماء وتدخل الفرن.

تقدم ساخنة مع أرز أبيض بعد تزينها بالكزبرة الخضراء.

طريقة عمل لحمة بالبصل والخضروات

نصف كيلو لحمة مكعبات.

نصف كيلو بطاطس مكعبات.

نصف كيلو بصل شرائح.

5 فصوص ثوم شرائح.

كوب ماء مغلي.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

رشة جوزة الطيب.

سمن.

طريقة عمل لحمة بالبصل والخضروات

يوضع السمن في وعاء على النار، ويضاف إليه البصل، ويقلب حتى يذبل.

يضاف الثوم، ويقلب مرة أخرى ليتشوح.

تضاف قطع اللحم، وتقلب حتى يتغير لونها.

تتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والبهارات، ويخلط جيداً.

تقلب من وقت لآخر لمدة 20 دقيقة وحتى تبدأ اللحم في النضج.

تضاف الماء المغلي والبطاطس، وتقلب جيداً وتغطى وتترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ويدهن طاجن الفرن بالسمن.

يوضع الخليط في الطاجن، ويدخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويقدم ساخنا مع الأرز بالشعيرية.