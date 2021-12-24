الامارات | بعد ضجة «مهرجان شيماء»..«نورهان» يثير الجدل والمفقود حمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضجة «مهرجان شيماء»..«نورهان» يثير الجدل والمفقود حمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد الجدل الكبير الذي اثاره «مهرجان شيماء»، تصدر المشهد في الايام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي «مهرجان نورهان». وفي الوقت الذي كان صاحب مهرجان شيماء يبحث عن بطة مفقوده، فوجيء متابعوا المهرجان الجديد أن صاحبه يبحث عن حمارته المفقودة، التي يعثر عليها آخيرا.

وقال صاحب «مهرجان نورهان»، أمير محمد، وشهرته «أمير نيجر»، لصحيفة «الوطن» إنه ليس مغنيا، ولكن مؤدي يقوم بعمل كليب بشكل كوميدي تماشيا مع البيئة الطبيعية والأراضي الزراعية في محافظة المنوفية، مضيفا «أنا مش شايف الكليب فن أو غناء، بس شايفه حاجة كوميدية والناس مبسوطة بيها وبيدعموني لأنه مفيش فيها إسفاف»، مشددا على أنه مؤدي يقوم بعرض الكليبات الترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «نيجر»، أنه بدأ عرض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 7 سنوات، ولاقى دعما كبيرا من أسرته وأصدقائه في قريته بمركز الباجور في المنوفية، قائلا «الناس بتقابلني وبتبقى فرحانة بيا وكلهم بيقولولي ازيك يا نجم»، مضيفا أنه متقبل لفكرة النقد الشديد له بسبب «مهرجان نورهان»، ولكنه لم يقصد الإهانة إلى اسم نورهان، ولكن الفكرة كانت كوميدية وبغرض الضحك فقط.

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