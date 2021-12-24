3 أفكار بديلة لشجرة الكريسماس الكبيرة بأقل التكاليف

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد العديد للاحتفال بعيد الميلاد، ويرغب العديد في شراء شجرة الكريسماس التي تقترن بهذا المناسبة، ولكن كيف يمكن اتباع أفكار أخرى للتحايل على المساحات الصغيرة؟

نقدم 3 أفكار بديلة لشجرة الكريسماس الضخمة وباهظة الثمن للتغلب على عائق المساحات الصغيرة، وفقًا لموقع "ديلي ميل".

1- شجرة معلقة على الحائط

بدلًا من الشجرة البلاستيك التي من الممكن أن تأخذ مساحة كبير، يمكن أن تصنع سلمًا باستخدام الحبال والخشب، ويتكون تصميم السلم بحيث يكون صغير من الأعلى ويتسع تدريجيًا ويأخذ شكل شجرة الأرز، كما يمكن إضافة الألعاب والنجمة لتعطيه حيوية، وبالطبع لا تنسى وضع هدايا تحته.

2- شجرة كريسماس "ميني"

يمكنك استبدال شجرة الكريسماس الكبيرة بمجموعة صغيرة تتكون من ثلاث قطع، مع تنزينهم ووضع النجمة والأضواء والألعاب، لتحتفظ بتقاليد الكريسماس من ناحية، وتوفر أموال الشجرة الكبيرة والمساحة التي ستحتلها من ناحية أخرى.

3- النباتات المنزلية

هناك طريقة مختلفة لجلب أجواء الاحتفال واللون الأخضر بعيدًا عن شجرة الكريسماس، بما في ذلك النباتات المنزلية، فيمكن تزيين الغرفة التي تريدها في البيت بالاستعانة بمجموعة من النباتات المنزلية المختلفة كما يمكنك أن تلجأ إلى تزيين الغرفة بالأضواء لإضافة البهجة لها.