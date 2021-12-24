بابا نويل "مكانش بيلبس أحمر".. معلومات قد لا تعرفها عن احتفالات الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد أيام قليلة يحتفل العالم بأعياد الميلاد (الكريسماس)، والتي ترتبط بمجموعة من الرموز المبهجة والتي منها شجرة الكريسماس وبابا نويل أو سانتا كلوز.

وهناك بعض الأمور والحقائق عن احتفالات الكريسماس التي قد تكون صادمة وغريبة للكثيرين، وهذه أبرزها، وفق ما نشره موقع "businessinsider".

- قديمًا كان عيد الكريسماس محظورا في أمريكا حتى سُمح به عام 1836، ولم يُعتبر عيداً رسمياً حتى عام 1970.

- تمنع نيوزيلندا كل الإعلانات التجارية على التليفزيون أيام العيد.

- حسب المركز الإحصائي، فإن الأسبوع ما قبل الكريسماس تكون فيه أعلى نسبة فراق بين الأحبة.

- خلال فترة الأعياد، 28 لعبة "LEGO" تباع كل ثانية.

- في اليابان، يعتبر الدجاج الوجبة الرئيسية للميلاد، وعليك أن تحجز قبل أشهر في المطاعم لتحصل على وجبة.

- في الحقيقة سانتا كلوز لم يلبس الأحمر، بل ذلك جاء نتيجة لدعايات لإحدى الشركات الكبرى، فسانتا كان يلبس كل الألوان كالأخضر والبنفسجي والأصفر.

- في بعض الدول الأوروبية، يحصل الأطفال على هداياهم يوم 6 ديسمبر بدلاً من يوم الكريسماس.

- في كل سنة، مليون رسالة ترسل لسانتا كلوز على العنوان البريدي HOH OHO, North pole, Canada.

- حوالي 200 شجرة عيد ميلاد تحترق كل سنة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- حسب كتاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أطول شجرة ميلاد مسجلة بلغ طولها 67 مترًا، حيث وضعت في أحد شوارع سياتل، واشنطن في 1950.