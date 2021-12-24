محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت جمعية "الرؤية الجيدة" إن النظارات الطبية تتألق بالأشكال الهندسية في 2022 لتمنح الوجه إطلالة جذابة تساير روح العصر.

وأوضحت الجمعية أن الشكل السداسي يشهد رواجا كبيرا هذا العام، مشيرة إلى أن هذا الشكل يناسب الوجه المستدير بصفة خاصة؛ حيث إنه يخلق تباينا مثيرا معه.

ويندرج الشكل المربع ضمن الأشكال الرائجة بقوة أيضا، وهو يناسب الوجه ذا الحجم الكبير.

ويمتاز الشكل المثلث بطابع رياضي، وهو لا يناسب الوجه الضيق من أعلى والعريض من أسفل.

ويعد الشكل المستدير مناسبا لكل الوجوه، لا سيما الوجه ذي الزوايا؛ حيث إنه يخلق معه تباينا مثيرا ويجعله يبدو أقل حدة.