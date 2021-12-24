حورية فرغلي: خضعت لـ 4 عمليات في أمريكا.. وتحاملت على نفسي «علشان أشتغل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن فترة مرضها وخضوعها للعلاج مرة أخرى، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أنها لم يكن من المفترض مشاركتها في أي عمل فني.

وأوضحت: «ياريت ميتكلموش خالص في الحكاية دي تاني لأن أنا مكنش المفروض أصور وأنا جيت من أمريكا وعاملة 4 عمليات، كل عملية 12 ساعة، وكنت لسه بعاني من ورم، بس عايزة أثبت للناس أن أنا كويسة وبشتغل، ولسه فاضل لي عملية كمان لازم أعملها».

وأكدت حورية فرغلي أنه سيمر عام كامل على ذكرى أزمتها الصحية في فبراير المقبل، متابعة «اتعودت على غرفة العمليات»، معتبرة أن استديو التصوير كان مهربا بالنسبة لها من أزماتها الصحية.

وأشارت إلى أنها ذهبت إلى لبنان لتصوير مسلسلها الأخير، مشيدة بحسن استقبال اللبنانيين لها ولأسرة المسلسل وأنهم كانوا مثل «الأسرة الواحدة».

واعتبرت حورية مسلسل «ساحرة الجنوب» علامة فنية بالنسبة لها بسبب صعوبة الدور، «الدور كان مليان وتقيل وفيه تفاصيل كتير».