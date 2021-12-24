الامارات | غش على الطريقة الهندية لضابط في الشرطة «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن غش على الطريقة الهندية لضابط في الشرطة «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 ديسمبر 2021

يواجه ضابط شرطة في ولاية أوتر براديش الهندية موقفاً صعبا بعدما افتضح أمره وهو يحاول الغش في امتحان الترقية بطريقة مبتكرة

وقال موقع «إن دي تي في» الهندي إن مسؤولي شرطة ولاية أوتر براديش اكتشفوا أحد الضباط، الذي كان ينفذ خطة متقنة للغش في الامتحان.

وانتشر على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة إحباط محاولة غش الضابط، الذي استخدم شعراً مستعاراً لإخفاء الأسلاك فوق رأسه، إلى جانب سماعتين صغيرتين في أذنيه، من أجل سماع الأجوبة.

و نقلت «سكاي نيوز عربية»، عن صحيفة «هندوستان تايمز»، أن الضابط كان يخفي شريحة الاتصال داخل الشعر المستعار، حيث قام بتثبيتها بشكل جيد على رأسه، كما كان يعتمد على السماعتين اللاسلكيتين لإجراء الاتصال،

وكشف المصدر أن مسؤولي الشرطة واجهوا صعوبة في إخراج سماعات الأذن، التي تم إدخالها بعمق داخل أذني المرشح.

واستغرب نشطاء على المواقع الاجتماعية من الحيلة التي لجأ إليها الضابط للغش، وقال أحد المعلقين: «لو استخدم هذا المجهود في التحضير للامتحان، لكان من الناجحين».

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