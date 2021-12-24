طريقة عمل الديك الرومي احتفالا بالكريسماس.. وما بدائله

محمد اسماعيل - القاهرة - أيام قليلة ويحتفل العديد حول العالم بأعياد الميلاد والكريسماس، نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

ولعل الديك الرومي

ويرتبط طبق الديك الرومي بالاحتفال بـ"الكريسماس" منذ وقت بعيد، حتى أصبح الطبق الرئيسي على عشاء ليلة الميلاد كل عام، فما يتم طهيه؟

إليكم مكونات ومقادير وطريقة تحضير الديك الرومي بخطوات سهلة، وفقًا لموقع "كوكباد".

المكونات والمقادير:

1- ديك رومي وسط أبيض أو أحمر على حسب اختيارك

2- 10 حبات حبهان

3- 10 ورقات لوري

4- مستكة

5- بهارات (ملح وفلفل، وأي نوع من البهارات حسب الرغبة)

6- ماء للشوربة

7- 10 بصلات سليمة مُقشرة

8- 10 فص ثوم سليم ومُقشر

9- 5 معالق صلصة خام (بورية)

طريقة التحضير:

1- نغسل الرومي جيدآ بالخل والملح والليمون.

2- نضع الرومي في كمية كبيرة من المياه، ونضع البهارات والبصل والثوم لمادة ساعة.

3- نأخذ كوب من المرقة ونضع عليه 5 معالق صلصه خام.

4- ندهن الرومي بالخليط (المرق و الصلصة).

5- نضع تحت الرومي قطع من البصل والبطاطس والطماطم والفلفل ونضعه في الفرن حتى تمام التحمير.

بدائل الديك الرومي:

يقبل كثيرون على بدائل للديك الرومي والبط على مائدة عيد الميلاد، ومنها الأسماك والدواجن والخضروات.

وتعد الفتة، هي الطبق الرئيسي على مائدة إفطار عيد الميلاد، وهو ما يجعل البعض يقبل على شراء اللحوم الحمراء أو البيضاء عوضاً عن الديك الرومي.

وتزخر مائدة عيد الميلاد بما لذ وطاب من الحلويات أبرزها الكوكيز وكعكة الفاكهة والبودينج وفطيرة القرع وغيرها، إلا أن ارتفاع الأسعار لحق بمكونات الحلويات، وأهمها السكر مما جعل البعض يقبلون على شراء الفواكه، والكعك الجاهز.

ما هي الطريقة المثلى لطهي الديك الرومي؟