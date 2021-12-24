احذري من أشياء تسبب التلوث داخل منزلك.. منها «مسحوق الغسيل وباكيت الشاي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعض المواد لايمكن الاستغناء عنها داخل المنزل، مثل المنظفات وغيرها من المستحضرات التي أثبتت الدراسات أنها مضرة وغير صديقة للبيئة، بحسب ما كشفته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أشياء غير صديقة للبيئة تضر بصحة الإنسان

كبسولات القهوة

تستخدم كبسولات القهوة في صنع القهوة باستخدام الماكينات الحديثة، وتترك وراءها مشاكل صحية.

أكياس الشاي

مساحيق الغسيل والمبيضات

تطلق كمية كبيرة من السموم.

مناديل المكياج

تعتبر المناديل المبللة التي تستخدم في إزالة المكياج من الأشياء الرئيسية في التلوث البلاستيكي.

شفرات الحلاقة

وذلك لاحتوائها على مجموعة من المكونات المختلفة مثل البلاستيك والمطاط والمعدن، وهي كلها مواد غير قابلة للتحلل.

وفي ذلك أوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن أكياس الشاي غير صحية، وذلك لاحتوائه على مادة سامة، لذلك يفضل استخدام الشاي «السايب».

وأضافت اثناء حديثها لـ «هٌن»، أن شفرات الحلاقة من الأشياء المعرضة للصدأ وهو مادة سامة تتأكسد مع الهواء، وكذلك البلاستيك لأنه معاد تدويره وهو من الأشياء غير الآمنة، والأفضل استخدام الزجاجات غير البلاستيكية.

كما حذرت من البطاريات القديمة مثل الموجودة في «ريموت» التكييف، مؤكدة أنه لابد من إزالتها نهائيًا عند عدم استخدامها لخطورتها على الصحة العامة، متابعة أن مناديل المكياج تمثل خطورة طفيفة بسبب المواد البلاستيكية الموجودة فيها.

طبيبة تغذية تحذر من المنظفات

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، بضرورة وضع المنظفات في أماكن خارجية مثل «البلكونة»، منعا لتراكم هذه المواد في المنزل لخطورتها على الصحة.