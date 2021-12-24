تساعد على زيادة الوزن وتقوي المناعة.. فوائد تناول «المفتقة» وطرق عملها

القاهرة - سمر حسين - صحة

وصفة من وصفات «الجدات»، كانت الأسر المصرية دائما تحرص على أن تكون أساسية داخل المنازل، خاصة خلال فصل الشتاء، نظرا لمذاقها الطيب والشهي وفوائدها الكثيرة على الجسم، التي تمده بالطاقة وتساعد على تعزيز المناعة.

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، مجموعة من الطرق المختلفة لعمل «المفتقة» في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير المفتقة

المسيحات

لادن

كركم

انواشق

صمغ عربي

صمغ كثيرة

حبة خضراء

ملح

ليمون

حلبة مطحونة

زيت

سمسم محمص

ماء

عسل أسود

طريقة تحضير المفتقة

- يذاب كركم وانواشق ولادن والحبة الخضراء مع زيت مقدوح ليلة عمل المفتقة للمسيحات الأولى.

- يذاب الصمغ العربي والصمغ الكثيرة وملح الليمون مع ماء للمسيحات الثانية.

- يوضع العسل في حلة على النار وتضاف نصف كمية القرطاس المحوج والحلبة الناعمة ونصف كمية المسيحات الأولى والثانية، ويترك الخليط حتى يغلي.

- تخفض النار وتضاف بقية المسيحات من المجموعة الثانية حتى يصبح للعسل عرق أثناء التقليب.

- يضاف السمسم المحمص وبقية كمية المسيحات من المجموعة الأولى ويقدم.

طريقة عمل المفتقة

مقادير عمل المفتقة

كيلو عسل أسود

نصف كوب تحويجة مفتقة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب صغير زيت

1 كوب فول سوداني

1 كوب سمسم

طريقة تحضير المفتقة

- ضعي العسل الأسود على النار، ثم ضيفي له تحويجة المفتقة، ولا تدعيه يغلى حتى لا يصبح مرا.

- اخلطي الدقيق مع الزيت على النار.

- ضيفي السمسم والفول للزيت وقلبي الخليط.

- ضيفي خليط الزيت لخليط العسل وقلبي على النار دون الغليان.

- احفظي المفتقة بعد أن تبرد فى برطمان نظيف جاف، وضعي على الوجه فول سوداني وسمسم وزيت حسب الرغبة.

مقادير المفتقة

كيلو عسل أسود

نصف كوب حلبة محوجة

كوب زيت

نصف كوب سمسم

كوب فول سوداني

نصف كوب جوز هند

2 ملعقة كبيرة دقيق

طريقة تحضير المفتقة

- توضع حلة على النار بها العسل مع التقليب علي نار هادية حتى تظهر فقاقيع علي الوجه

- توضع طاسة على النار بها الزيت والسمسم ونقلب حتى يتم التحميص ثم يضاف السوداني ونقلب

- تضاف الحلبة المحوجة والدقيق حتى يصفر اللون ثم جوز الهند و العسل

- يقلب الخليط لمدة من 5 إلى 10 دقائق، بعد ظهور الفقاقيع حتى يغلظ القوام وتترك تهدأ وتعبأ في برطمانات.

فوائد المفتقة

- تساعد المفتقة على التخلص من النحافة وتعمل على زيادة وزن الجسم، للأطفال وصغار السن، فضلا عن مذاقها الطيب.

- تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائيّة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، والسكريّات، والبروتينات المهمّة والمفيدة للجسم، حيثُ تُكسب ثلاثة كيلوجرامات خلال أسبوع واحد، عند تناولها مرتيْن يوميّاً في الصباح والمساء.