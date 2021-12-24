ما هو "تقفع دوبويتران"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إن "تقفع دوبويتران" (Dupuytren's contracture) هو حالة يحدث فيها انثناء إصبع أو أكثر بصورة دائمة في وضع الانثناء.

وأوضحت الجمعية أن آلية حدوث التقفع تشمل تكون نسيج ضام غريب في اللِفافَة الرَّاحِيَّة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ بوجود عقيدات صلبة صغيرة أسفل جلد راحة اليد، ثم تتفاقم الحالة مع مرور الوقت إلى أن يصل إصبع لوضع لا يمكن عندها فرده.

وأضافت الجمعية أن الأصابع الأكثر عرضة للإصابة هي البنصر يليه الخنصر يليه الإصبع الأوسط، وغالبا ما تكون هذه الحالة مصحوبة بالشعور بألم وحكة.

وأردفت الجمعية أن سبب هذه الحالة غير معلوم على وجه الدقة، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة تشمل التاريخ العائلي ومشاكل الغدة الدرقية وأمراض الكبد وداء السكري وإصابة سابقة باليد والصرع، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.

ويتم علاج هذه الحالة عن طريق الحقن بواسطة الستيرويدات في المنطقة المصابة، بالإضافة إلى العلاج الفيزيائي.