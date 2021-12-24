5 نصائح للتغلب على كسل الشتاء: «هترجع شعلة نشاط»

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل يصاحبك الشعور بالكسل خلال فصل الشتاء؟.. مشكلة يعاني منها الكثير من الناس عند مواجهة البرودة، إذ يصاحبهم الشعور بالخمول وعدم الرغبة في الاستيقاظ، ويميلون إلى البقاء في المنزل لأكثر وقت ممكن، ما يؤثر على مستوى نشاطهم وإنتاجهم دونًا عن الفصول الأخرى، وهو الامر الذي قد يعود عليهم بالعديد من الأضرار الصحية، لذا ترصد «هن»، أهم النصائح التي يلزم اتباعها للمحافظة على مستوى النشاط خلال الشتاء.

نصائح للتغلب على الكسل خلال فصل الشتاء

واستعرض موقع «CNN»، مجموعة من النصائح التي يلزم اتباعها لاستعادة النشاط خلال فصل الشتاء، خاصًة عند أصحاب المهن، ممثلة فيما يلي:

- تخلص من الكسل

حاول التغلب على الكسل الذي يتمكن منك مع البرودة الشديدة، إذ يلزم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى جانب الروتين اليومي، فضلًا عن دورها في الحماية من أمراض القلب والسمنة، بالإضافة إلى التخلص من التوتر والأرق واستعادة النشاط المماثل في الفصول الأخرى.

- احرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين «د»

مستوى فيتامين «د»، يتناقص خلال فترة الشتاء، ولكنه مهم لصحة العظام وتعزيز الجهاز المناعي لدى الانسان، إذ يلزم التعرض إلى الشمس في فترة الصباح، وعدم الجلوس في المنزل لفترات طويلة، وسيساعد ذلك في استعادة النشاط والتركيز من جديد، بالإضافة إلى تناول الأطعمة المشبعة بفيتامين «د».

- تغلب على اكتئاب الشتاء

ربما يؤدي العمل المتواصل والامتناع عن التعرض لأشعة الشمس إلى الشعور بالأرق والاكتئاب، لذلك حاول كسر الروتين وعمل شئ جديد غير المعتاد عليه، مثل قراءة كتاب، أو التواصل مع الأصدقاء والأقارب، أو تعلم شئ جديد والاهتمام بالنفس، والابتعاد عن البقاء في المنزل طويلًا، لأنه أول مسببات الإصابة بالاكتئاب.

- حاول أخذ إجازة من العمل

إذا كان أمر التخلص من الكسل صعبًا، حاول أخذ إجازة لبضعة أيام والسفر إلى مكان دافئ، سيساعد ذلك في استعادة النشاط والتركيز، ويعزز إحساس الرغبة في العمل من جديد.

- ادعم صحتك جيدًا

تزيد حالات الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، وتنشر الأمراض خلال الشتاء، لذلك يتعين أخذ الحيطة، وأخذ قسط كاف من النوم، وغسل اليدين باستمرار، بالإضافة إلى مضاعفة الاهتمام بالنظافة الشخصية.