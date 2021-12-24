كان لابس فستان.. القصة الكاملة لإطلالة سعد لمجرد المثيرة للجدل: اعرف السر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، سببها المطرب المغربي سعد لمجرد، عقب إحيائه حفلا بمدينة دبي، فخلال الساعات الماضية، تصدر الفنان المغربي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب الحفل أو الأغنيات المقدمة، ولكن بسبب الإطلالة المثيرة للجدل التي ظهر بها.

إطلالة سعد لمجرد تعرضه لانتقادات لاذعة

وظهر الفنان المغربي بجلباب يشبه الفساتين التي ترتديها السيدات، جاء بقماشة الكاروه، منفوش قليلًا، ومتوسط الطول مع بنطلون أسفل الجلباب أيضًا.

وعلى الفور تعرض الفنان سعد لمجرد، لانتقادات لاذعة وكبيرة بسبب الإطلالة التي تشبه فساتين السيدات، ليتصدر «تريند» موقع التغريدات «تويتر»، متسائلين: «إيه اللي لابسه ده!»، «هو لابس فستان أزاي»، «شبه فساتين السيدات، إزاي يلبس كده».

تعرف على سر إطلالة سعد لمجرد

وعقب انتهاء الحفل، أوضح الفنان المغربي سعد لمجرد، سر الإطلالة الغريبة، والمثيرة للجدل، نافيًا أن تكون فستانا كما اعتقد البعض، قائلا في تصريحات لـ «etbilarabi»: «ده جلباب مغربي، صممه صديق مقرب لي وهو مغربي أيضًا وله لمسة مختلفة، حيث إنه خارج عن المألوف».

الجدير بالذكر أن الفنان سعد لمجرد، تواجد في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، لتسجيل حلقة في برنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة، والذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة «on e»، للحديث عن مشواره الفني، وأحدث أعماله، والمشكلات التي يواجهها، مقدمًا العديد من الأغاني الخاصة به، وغنائه لعدد من النجوم من بينهم العندليب عبدالحليم حافظ.

وطرح الفنان المفربي سعد لمجرد مؤخرا فيديو كليب أغنية بعنوان «انتي حياتي»، والتي تعاون فيها مع فريق كاليما.