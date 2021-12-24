توقعات الأبراج وحظك اليوم 24-12 أموال كثير لـ الحمل.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope

-برج الحمل

عاطفياً برج الحمل: تشعر بالقلق بشأن شريك حياتك، بسبب إصابته بمرض مفاجئ.

مهنياً: تشعر بالتوتر اليوم، لذا حاول عدم أخذ قرارات متسرعة.

مالياً: تربح الكثير من الأموال وتتمكن من تغير مكان إقامتك.

-برج الثور

عاطفياً برج الثور: تشعر ببعض الإحباط بسبب مشاجرة مع شريك حياتك.

مهنياً: من الممكن أن يقترض منك أحد زملائك مزيدًا من الأموال.

مالياً: تمر بحالة من الضيق والتوتر بسب ضغوطات مالية.

-برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء: تتعرض لشائعة تضر علاقاتك مع شريكك وتحدث اضطرابات كثيرة.

مهنياً: فترة مليئة بالمشاحنات في العمل، لذا عليك التركيز والهدوء وإنجاز مهامك الوظيفية.

مالياً: تمر بفترة من الاستقرار المالي بعد فترة من التوتر والضغط.

-برج السرطان

عاطفياً برج السرطان: تبدو مكتئبا وفي حالة قلق هذا الأسبوع لخوفك على شخص قريب منك.

مهنياً: تمر بفترة هادئة بعد فترة طويلة من التوتر والقلق، حاول الاستمتاع به جيدًا.

مالياً: تحصل على مكافأة مالية اليوم.

-برج الأسد

عاطفياً برج الأسد: تصلك رسالة تسعد قلبك من شخص عزيز عليك.

مهنياً: تواجه بعض المشاكل والتحديات في عملك من بعض الأشخاص المحيطين بك.

مالياً: تبدأ في تنفيذ مشروع جديد بمساعدة والديك.

-برج العذراء

عاطفياً برج العذراء: عقلك منشغل كثيرًا بالعديد من الأمور الخاصة بحياتك الزوجية.

مهنياً: ربما يتعرض أحد زملائك لوعكة صحية أو مشكلة ما، لذا يجب عليك التواجد بجواره.

مالياً: تحصل على بعض الأموال أو شيء ثمين من والديك.

-برج الميزان

عاطفياً برج الميزان: ‏تسيطر عليك حالة من الرومانسية في منتصف هذا الأسبوع.

مهنياً: حاول التقرب من زملائك في العمل ولكن دون أن تتسبب في خلق المشاكل.

مالياً: تتحسن أحوالك المادية والعملية بشكل كبير.

-برج القوس

عاطفياً برج القوس: ‏تتفاجئ برؤية شخص لا تتوقع رؤيته.

مهنياً: ‏أنت قادر على تخطي الصعاب، فقط لا تدع الجانب العاطفي هو المسيطر عليك.

مالياً: من المتوقع أن تتحسن الأمور المادية تدريجيًا، وذلك لاتباعك نصائح شريك حياتك.

-برج الجدى

عاطفياً برج الجدي: ‏وازن بين عواطفك والتفكير العقلاني في التعامل مع المشاكل التي تواجهك مع شريكك.

مهنياً:‏ ثقتك بنفسك أقوى من المعتاد وحماسك سوف يقودك لتحقيق هدف تسعى له.

مالياً: تشهد اليوم حالة من الاستقرار المادي، لكن ذلك لا يمنعك من طلب المساعدة لدعم وضعك المادي.

-برج الدلو

عاطفياً برج الدلو:‏تتعرض لبعض الأمور التي تثير توترك وانزعاجك.

مهنياً: ‏الوقت مناسب لتنفيذ أفكارك المهمة، ولكن احرص على التأني والتفكير بعناية وبهدوء.

مالياً: تحرص على صرف الأموال أو استثمارها خوفًا من المستقبل.

-برج الحوت

عاطفياً برج الحوت: ترغب في الابتعاد عن شريك حياتك بسبب انعدام التفاهم بينكما.

مهنياً: تتعرض لمزيد من ضغوطات العمل تجعلك تشعر بالتوتر، لذا عليك إنجاز المهام الأكثر أهمية ثم أخذ قسط من الراحة.

مالياً: تجنب القيام بأي مخاطرة بإمكانها وضع ميزانيتك في خطر.