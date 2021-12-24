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توقعات الأبراج وحظك اليوم 24-12 أموال كثير لـ الحمل.. ونصائح لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope

-برج الحمل

عاطفياً برج الحمل: تشعر بالقلق بشأن شريك حياتك، بسبب إصابته بمرض مفاجئ.

مهنياً: تشعر بالتوتر اليوم، لذا حاول عدم أخذ قرارات متسرعة.

مالياً: تربح الكثير من الأموال وتتمكن من تغير مكان إقامتك.

-برج الثور

عاطفياً برج الثور: تشعر ببعض الإحباط بسبب مشاجرة مع شريك حياتك.

مهنياً: من الممكن أن يقترض منك أحد زملائك مزيدًا من الأموال.

مالياً: تمر بحالة من الضيق والتوتر بسب ضغوطات مالية.

-برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء: تتعرض لشائعة تضر علاقاتك مع شريكك وتحدث اضطرابات كثيرة.

مهنياً: فترة مليئة بالمشاحنات في العمل، لذا عليك التركيز والهدوء وإنجاز مهامك الوظيفية.

مالياً: تمر بفترة من الاستقرار المالي بعد فترة من التوتر والضغط.

-برج السرطان

عاطفياً برج السرطان: تبدو مكتئبا وفي حالة قلق هذا الأسبوع لخوفك على شخص قريب منك.

مهنياً: تمر بفترة هادئة بعد فترة طويلة من التوتر والقلق، حاول الاستمتاع به جيدًا.

مالياً: تحصل على مكافأة مالية اليوم.

-برج الأسد

عاطفياً برج الأسد: تصلك رسالة تسعد قلبك من شخص عزيز عليك.

مهنياً: تواجه بعض المشاكل والتحديات في عملك من بعض الأشخاص المحيطين بك.

مالياً: تبدأ في تنفيذ مشروع جديد بمساعدة والديك.

-برج العذراء

عاطفياً برج العذراء: عقلك منشغل كثيرًا بالعديد من الأمور الخاصة بحياتك الزوجية.

مهنياً: ربما يتعرض أحد زملائك لوعكة صحية أو مشكلة ما، لذا يجب عليك التواجد بجواره.

مالياً: تحصل على بعض الأموال أو شيء ثمين من والديك.

-برج الميزان

عاطفياً برج الميزان: ‏تسيطر عليك حالة من الرومانسية في منتصف هذا الأسبوع.

مهنياً: حاول التقرب من زملائك في العمل ولكن دون أن تتسبب في خلق المشاكل.

مالياً: تتحسن أحوالك المادية والعملية بشكل كبير.

-برج القوس

عاطفياً برج القوس: ‏تتفاجئ برؤية شخص لا تتوقع رؤيته.

مهنياً: ‏أنت قادر على تخطي الصعاب، فقط لا تدع الجانب العاطفي هو المسيطر عليك.

مالياً: من المتوقع أن تتحسن الأمور المادية تدريجيًا، وذلك لاتباعك نصائح شريك حياتك.

-برج الجدى

عاطفياً برج الجدي: ‏وازن بين عواطفك والتفكير العقلاني في التعامل مع المشاكل التي تواجهك مع شريكك.

مهنياً:‏ ثقتك بنفسك أقوى من المعتاد وحماسك سوف يقودك لتحقيق هدف تسعى له.

مالياً: تشهد اليوم حالة من الاستقرار المادي، لكن ذلك لا يمنعك من طلب المساعدة لدعم وضعك المادي.

-برج الدلو

عاطفياً برج الدلو:‏تتعرض لبعض الأمور التي تثير توترك وانزعاجك.

مهنياً: ‏الوقت مناسب لتنفيذ أفكارك المهمة، ولكن احرص على التأني والتفكير بعناية وبهدوء.

مالياً: تحرص على صرف الأموال أو استثمارها خوفًا من المستقبل.

-برج الحوت

عاطفياً برج الحوت: ترغب في الابتعاد عن شريك حياتك بسبب انعدام التفاهم بينكما.

مهنياً: تتعرض لمزيد من ضغوطات العمل تجعلك تشعر بالتوتر، لذا عليك إنجاز المهام الأكثر أهمية ثم أخذ قسط من الراحة.

مالياً: تجنب القيام بأي مخاطرة بإمكانها وضع ميزانيتك في خطر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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