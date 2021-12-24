اعرف الأعراض.. كيف تفرق بين القولون العصبي والقلق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ترتبط متلازمة القولون العصبي، بحالات عقلية مثل القلق والتوتر وغيرها ولكن يمكن أن يجعل من الصعب في كثير من الأحيان على الإنسان معرفة الفرق بين القولون العصبي والقلق، إذ تتشابه أعراض هذين الاضطرابين أيضًا تمامًا مثل اضطراب المعدة والإسهال والانتفاخ.

وفيما يلي طرق يمكنك من خلالها التمييز بين القلق ومتلازمة القولون العصبي، وفقا لموقع " timesofindia".

الألم:

الألم الذي تشعر به أثناء الإصابة بهذه الأمراض سيئ للغاية، وأحيانًا لا يطاق، ويمكن أن يؤدي القلق بسبب هذا الألم أيضًا إلى بعض المشاكل الخطيرة، ولإيقاف ذلك يجب أن تعالج قلقك بشكل صحيح حتى يمكن علاج القولون العصبي.

الأعراض:

على الرغم من أن الأشخاص المصابين غالبًا ما يربطون أعراضهم بالانتفاخ والإسهال والغازات، فقد يحدث أن تتزامن أعراضك دائمًا مع قلقك، ويعني هذا أن قلقك هو السبب الحقيقي لمرضك وأنه يجب عليك على الأرجح البحث عن حلول لقلقك حتى تهدأ أعراض القولون العصبي.

الإجهاد:

إذا كانت لديك أي أعراض غير عادية، فيجب عليك دائمًا استشارة الطبيب فورا، وإذا كنت تشعر بالتوتر، فيجب عليك اتخاذ خطوات لاستبعاده أولاً لأنه يمكن أن يؤدي إلى ظهور الأعراض ويكون السبب الرئيسي لمرضك.

لا شيء يعمل:

جربت جميع علاجات القولون العصبي الفعالة، سواء كانت تغييرات في النظام الغذائي أو التمارين الرياضية أو الأدوية أو الألياف ولكن لا شيء يناسبك، فهذا يشير بوضوح إلى شيء واحد، وهو أن أسباب مرضك ليست جسدية.

الصدمات:

يمكن أن يكون التاريخ الكامل للحالات التي تسبب ضغوطًا طويلة الأمد مثل الطلاق أو سوء المعاملة أو وفاة الأشخاص المقربين في الماضي هو سبب متلازمة القولون العصبي.