3 أطعمة تعزز مناعة الطلاب للوقاية من كورونا.. منها السلطة

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للطلاب في فصل الشتاء بسبب تقلبات الطقس، ما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بالأمراض، مؤكدةً أن الطلبة في حاجة إلى مجموعة من الأكلات التي تساعد على تقوية المناعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للطلاب منها:

- تناول السلطة.

- شرب اللبن.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين «د» والزنك وفيتامين سي.

أطعمة تساعد على تقوية المناعة

ومن بين الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة، كما ذكرتها الدكتورة رندا طه، خبيرة التغذية، الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والكرنب الغنية بفيتامين A، الفلفل الأحمر مفيد لصحة المناعة.

وأضافت في أثناء حديثها لـ«هُن»، أن الزبادي من الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة، ومن ضمن المشروبات التي تساعد على ذلك الزنجبيل والشاي الأخضر فهي من المشروبات التي تقوي المناعة، وكذلك الكركم حيث ترتبط الفوائد المناعية الخاصة بالكركمين، إذ لديه القدرة على تعديل جهاز المناعة، وذلك عن طريق تنشيط بعض الخلايا المرتبطة بالمناعة وتثبيط تأثير بعض المركبات المسببة للالتهابات.

فواكه تساعد على تقوية المناعة

- البطيخ

من الفواكه التي تساعد على تقوية المناعة، وتساعد الجسم على محاربة العدوى.

- التوت

التوت مصدر غني بمضادات الأكسدة، وتبين أن مادة الأنتوسيان الموجودة فيها تساعد على تقوية المناعة، ويحارب امراض الجهاز التنفسي.

- البرتقال والكيوي

من المصادر الغنية بفيتامين ج والذي يساعد بشكل كبير على تقوية جهاز المناعة، وهي من الفواكه التي تقلل من الإصابة بنزلات البرد.

- عصير الرمان

يحارب الرمان البكتيريا والفيروسات، وكان يستخدم الرمان قديما في علاج العدوى.

فوائد الحديد وحمض الفوليك

الحديد وحمض الفوليك من الفيتامينات المهمة للجسم ونموه، كما أنه يلعب دورا في عمل جهاز المناعة وتقويته.